Освобождаване на Атанасова от Конституционния съд? Правосъдният министър е с вързани ръце

Конституцията не предоставя на Министерството на правосъдието правомощия по отношение на освобождаването или дисциплинарната отговорност на конституционните съдии. Това стана ясно от думите на правосъдния министър Николай Найденов по адрес на Десислава Атанасова, но и изрично подчерта, че Конституционният съд е независим орган извън съдебната система. Думите му идват в отговор на въпроса дали може да се търси отговорност при съмнения за поведение на конституционни съдии, което би могло да накърни авторитета на институцията.

Той отбеляза, че изискванията към конституционните съдии са дори по-високи от тези към магистратите в съдебната власт, но съществува нормативен пропуск по отношение на основанията за тяхното освобождаване.

"Изискванията към конституционните съдии са сходни, а в определени отношения и по-завишени спрямо тези за обикновените магистрати. За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии", посочи министърът. По думите му при съдиите, прокурорите и следователите законът предвижда дисциплинарна отговорност, включително освобождаване от длъжност при действия, които уронват престижа на съдебната власт. Подобен механизъм обаче не е разписан за членовете на Конституционния съд.

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"Когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на дисциплинарни наказания, включително освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва", обясни Найденов.

Запитан дали Министерството на правосъдието има възможност да влияе върху подобни процедури, министърът беше категоричен, че действащата конституционна рамка не му дава такива правомощия. "Към настоящия момент, при действащата конституционна уредба, министърът на правосъдието няма отношение към тези въпроси", заяви той.

На въпрос дали от морална и етична гледна точка има лично мнение по казуса, Найденов отказа да коментира хипотези и подчерта, че ще се произнесе единствено на базата на установени факти. "Като министър на правосъдието не мога да си позволя да боравя с предположения. Мога да коментирам само факти. Когато фактите бъдат изцяло изяснени, тогава мога да взема отношение", каза още той.

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