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Христо Янев преди мача с Дери: Историята на ЦСКА ни задължава да дадем най-доброто от себе си! (ВИДЕО)

08 юли 2026, 12:44 часа 447 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
Христо Янев преди мача с Дери: Историята на ЦСКА ни задължава да дадем най-доброто от себе си! (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди двубоя със северноирландския Дери Сити. Както е известно, двата тима се изправят един срещу друг в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Първият мач е утре, 9 юли от 21:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Реваншът е насрочен за следващата седмица в Дери.

Янев сподели, че се надява тимът му да е готов за предстоящия двубой. Той бе категоричен, че историята на ЦСКА задължава него и футболистите му да се представят по най-добрия начин и да вземат победата.

„Няма напрежение между мен и феновете“

„Искрено се надявам да сме готови. Подготвихме се добре. Ясно е, че има играчи, които не са на 100%, не се явиха на лагера в първите дни. Но това не ни попречи. Ще разберем колко и дали сме се подготвили добре. Всички ще бъдат налични. Надявам се да мога да ползвам Ето'о още във втория мач. Правим всичко възможно. Пиедраита и Перейра са на 100%. Имаха дребни неразположения, прецених да ги запазя. Те са в добро състояние. Всички се подготвяме ЦСКА да е добре през цялата част на сезона. Така е насочена и подготовката. Що се отнася до дали това е целият отбор – процесът е отворен“.

„Запознати сме с Дери Сити. Физически добър отбор. Подготвяме се за онова, което те предлагат. Тревната настилка е еднаква за нас и тях, разбира се, надяваме се да е по-добра. Очаквам тежък мач с много единоборства. Виждам, че в предварителните кръгове от това ниво отборите са равностойни. Когато започнах с идеята да бъда треньор, мечтата ми беше да изведа моя отбор в евротурнири. Този мач е първи за мен в евротурнири. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка, отколкото да слушаш треньора и да правиш това, което ти казва. Надявам се опитът като футболист да ми помогне“.

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„Не се нуждаем от нещо специално, а да бъдем себе си. ЦСКА в Европа е нещо много специално. Феновете го правят специално. Искам да ги призова да дойдат, да ни подкрепят, да вървим заедно в тежките битки. Историята на ЦСКА в турнирите е нещо, което ни задължава да даваме най-доброто от себе си. Всеки от нас трябва да разбере, че историята е история. Но ако искаме да сме част от нея, трябва да я напишем заедно. Напрежението е привилегия. Няма напрежение между мен и феновете. За всички има едно свещено нещо – това е ЦСКА. Да вървим напред, това искам аз“, заяви Христо Янев.

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Лига Европа ЦСКА Христо Янев Дери Сити
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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