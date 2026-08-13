"Ножът е опрял до кокал": Бивш социален министър за нуждата от нов механизъм за минималната заплата

Има крайна необходимост от нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата от 2027 година. В това е категоричен Хасан Адемов, бивш социален министър.

В момента се предлага реформиран механизъм, при който критериите и моделът за изчисляването на МРЗ ще включват покупателната способност, общото равнище на работните заплати, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

"Нещата са сериозни. Ножът е опрял до кокала и трябва да има механизъм", заяви Адемов.

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"Сега времето до края на август налага в началото на месец септември да има изработен механизъм, който да бъде консенсусен, защото директивата за адекватността на минималните работни заплати предполага участие на социалните партньори от една страна, от друга страна предполага и насърчаване на колективното трудово договаряне. Доколкото стана ясно, обединението е около критериите, които да бъдат записани на законово ниво, а на ниво наредба за структура и организация на работната заплата да бъде разписан конкретният механизъм за определяне на минималната работна заплата", коментира той.

Важно е тези преговори да приключат с резултат

"Досега имаше формула - автоматичният механизъм е 50% от средната работна заплата - в Кодекса на труда имаше записан текст, но с последните промени в Закона за държавния бюджет този текст отпадна. На практика сега няма механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата. До края на годината минималната работна заплата е определена. Тя е определена още в края на 2025 година с постановление на Министерски съвет", заяви бившият министър пред БНР.

Източник: БГНЕС

Според него е изключително важно всички тези преговори да приключат с резултат. В противен случай Министерството на финансите няма да разполага с размер на минималната работна заплата, а тя има съществено значение при определянето на бюджета.

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Той е на мнение, че резултатите към момента са обнадеждаващи. Адемов обаче напомни, че през последните 2 - 3 години социалните партньори не успяха да се разберат нито за критериите, нито за механизма за определянето.

"Крайъгълният камък беше издръжката на живот. Издръжката на живот в момента в България се оценява единствено и само от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Няма държавна институция, която да определя издръжката на живот. В момента в Закона за статистиката няма такова задължение - статистиката да измерва издръжката на живот. Още по-важно е да се определи по някакъв механизъм, по някаква формула, адекватността на минималната работна заплата", коментира Адемов.

Той подчерта, че е изключително важно да има прилично ниво на съгласие, за да не бъдат ощетени нито работещите, нито работодателите.

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