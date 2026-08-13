"МВР да са активни": Кандев коментира кой носи отговорност за радикализацията на младежите

Кой носи отговорност за радикализацията на младежите? Този въпрос постави бившият главен секретар на МВР Георги Кандев, който обяви, че насред политическите кавги всички забравят едно - че превенцията е най-важната.

"Искам да обърна специално внимание на ролята на инспекторите по детска престъпност към районните управления на МВР, както и на колегите областните дирекции и в ГД „Национална полиция“ работещи по линията. На националните съвещания след изборите като и.д. главен секретар поставих задачи за активизиране на тяхната работа", коментира той.

От МВР да са активни, но им трябва подкрепа

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Според Кандев той е препоръчал органите да са активни в работата с директорите, педагозите и съветниците в училищата. С местните структури на социалните служби при въвеждането и прилагането на програмите за ранно разпознаване на опасно поведение.

"Да реагират на сигналите към МВР на родители, които виждат опасна промяна в децата си, но не могат да се справят сами. Да търсят изпреварваща информация за тревожно поведение, за употреба и разпространение на наркотици от деца, за всичко, което говори за проблем", пише още той.

По думите на Кандев обаче, за да си вършат работата инспекторите, първо им трябва подкрепа.

"Такава, каквато трябва на учителите, на социалните работници, на всички ангажирани с проблема с детската и младежката престъпност. Това са ресурси, капацитет, цяла държавна политика, която работи за превенция. Това е задължението на държавата", допълни още той.

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