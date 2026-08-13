Добър старт на Стили Николова на Световното по художествена гимнастика, Брезалиева отпадна от два финала (ОБНОВЕНА)

Българската грация Стилияна Николова започна силно на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. След като всички участнички изиграха първите си две композиции, българката заема временната четвърта позиция в класирането. Другата родна представителка в индивидуалната надпревара Ева Брезалиева също изигра две от съчетанията си и е на временното 18-о място - последното, даващо право за класиране напред. Квалификациите при жените важат за класирането за финала на многобоя, за отборното подреждане и за определяне на финалистките на отделните уреди. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от пресявките, като се вземат трите им най-високи резултата.

Добър старт на Стили Николова във Франкфурт

Николова първо излезе на килима, за да представи композицията си с топка. Тя допусна груба грешка и в крайна сметка получи 27.100 точки (11.800 за трудност, 7.300 за изпълнение, 8.000 за артистичност), което е шести резултат до момента. За изпълнението си с обръч българката получи втора по сила оценка - 29.800 точки (13.300, 8.300, 8.200) и на практика си осигури място на финала. Преди нея на този уред е само италианката София Рафаели с 30.100 точки.

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Варфоломеев води във временното класиране

Във временното класиране на пресявките за многобоя Николова е на трета позиция с 56.900 точки (29.800 обръч и 27.100 топка). Първа засега е олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев с 58.950 (29.250 и 29.700), следвана от Рафаели с 58.550 (30.100 и 28.450). Рускинята Мария Борисова от втория поток изпревари българката за третото място с 58.050 точки - 29.050 на бухалки и 29.000 на лента. Украинката Таисия Онофричук, която по принцип е една от фаворитките, е едва седма с 54.450 точки (28.650 и 25.800), след като допусна груби гешки на топка. Другата българка Ева Брезалиева събра сбор от 53.200 точки до момента. Тя е 11-а на обръч с 27.350 точки и 13-а на топка с 25.850, което означава че няма да попадне на финалите на тези два уреда.

Квалификациите продължават до около полунощ в сряда с още четири групи, но в тях гимнастичките ще играят с бухалки и с лента. В четвъртък групите разменят уредите, т.е. Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще покажат композициите си с бухалки и с лента. Брезалиева е в група А от 11:30 часа българско време, а Стилияна Николова в група Д от 14:00 часа.

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