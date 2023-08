Саудитци изкушават звезда на Ливърпул с по 90 млн. евро на сезон

Договорът на Мохамед Салах с Ливърпул е до лятото на 2025-та. Шефовете на английския клуб искат да го задържат в тима, но могат да му предложат три годишен договор, според който той ще получава по около 20 милиона евро на сезон. Саудитците пък са готови да подпишат с него за две години като заплатата му ще по 90 млн. на сезон. По този начин те се надяват, че ще успеят да го изкушат и той да пожелае да напусне Ливърпул до края на лятото.

