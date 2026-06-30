Спорт:

След отказ за разкриване на заплати: Имунологът от "Александровска", започнал гладна стачка, с още обяснения за дисциплинарни гонения срещу нея

30 юни 2026, 10:26 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: МУ-София
След отказ за разкриване на заплати: Имунологът от "Александровска", започнал гладна стачка, с още обяснения за дисциплинарни гонения срещу нея

Втори ден имунологът проф. д-р Милена Иванова Иванова-Шиварова - председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, преподавател в Медицински университет - София и дългогодишен служител в лечебното заведение, провежда гладна стачка.

Това се случва след дисциплинарно производство, което според нея е свързано с настояването за повече прозрачност за възнагражденията в болницата. Разяснение по казуса дадоха самата проф. д-р Милена Иванова-Шиварова и проф. Елисавета Наумова, началник на Клиниката по клинична имунология.

Дисциплинарни наказания след искане за разкриване на заплатите на ръководството

Още: След гладната стачка: Здравното министерство проверява сигнали за проблеми в "Александровска"

Проф. Милена Иванова-Шиварова заяви, че продължава гладната си стачка, тъй като счита, че всички институционални механизми за постигане на диалог са изчерпани.

Тя поясни, че като синдикален представител е поискала среща с ръководството на болницата след изнесените от Министерството на здравеопазването данни за възнагражденията на ръководния състав. Целта е била да бъде изяснено реалното финансово състояние на лечебното заведение.

"Проведохме среща, но вместо диалог последваха лични нападки и обвинения в дисциплинарни нарушения", каза тя. Иванова-Шиварова допълни, че на 16 януари ѝ е било наложено дисциплинарно наказание, което в момента оспорва по съдебен ред. По думите ѝ санкцията е последвала, след като е изразила притеснения за реорганизацията на работата в звеното, в което работи, предаде Нова тв.

Позицията на болницата

Още: Гонения и непрозрачност в здравеопазването: Професор от "Александровска" болница обявява безсрочна гладна стачка

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Обратната теза защити проф. Елисавета Наумова, която заяви, че случаят няма отношение към въпросите за възнагражденията, а представлява трудово-правен спор, свързан с нарушения на трудовата дисциплина и вътрешния ред в болницата.

По думите й дисциплинарното производство не е свързано с организацията на работа в клиниката, а с поведението на Иванова-Шиварова.

"В продължение на няколко години д-р Милена Иванова-Шиварова със своите действия и бездействия нарушава микроклимата в клиниката и създава напрежение сред работещите", заяви проф. Наумова.

Според нея твърденията на Иванова-Шиварова са опит за манипулация на общественото мнение и добави, че са констатирани случаи на забавяне при обработката на резултати от страна на Иванова-Шиварова.

От УМБАЛ "Александровска" излязоха с позиция, че обявяването на безсрочната гладна стачка от проф. Шиварова не отговаря на обективната действителност.

Според болницата става дума за "съществено нарушаване на нормалния ритъм на работа в Клиника по клинична имунология" и внасяне на "напрежение сред служителите, което води до затруднения в работата на единственото акредитирано в Република България звено, извършващо имунологична подготовка и специализирани лабораторни изследвания, необходими за трансплантационната дейност в национален мащаб".

В същото време от Министерството на здравеопазването също излзоха с позиция по казуса. Започната е проверка, а министър Катя Ивкова заяви, че държавата няма да допусне пациенти да бъдат превръщани в заложници на вътрешни конфликти. Министерството ще защити правото им на навременна, качествена и сигурна медицинска грижа, както и интереса на България да запази мястото си в европейската трансплантационна и диагностична общност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Здравеопазване Болници Заплати Александровска болница гладна стачка
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес