След отказ за разкриване на заплати: Имунологът от "Александровска", започнал гладна стачка, с още обяснения за дисциплинарни гонения срещу нея

Втори ден имунологът проф. д-р Милена Иванова Иванова-Шиварова - председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, преподавател в Медицински университет - София и дългогодишен служител в лечебното заведение, провежда гладна стачка.

Това се случва след дисциплинарно производство, което според нея е свързано с настояването за повече прозрачност за възнагражденията в болницата. Разяснение по казуса дадоха самата проф. д-р Милена Иванова-Шиварова и проф. Елисавета Наумова, началник на Клиниката по клинична имунология.

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Проф. Милена Иванова-Шиварова заяви, че продължава гладната си стачка, тъй като счита, че всички институционални механизми за постигане на диалог са изчерпани.

Тя поясни, че като синдикален представител е поискала среща с ръководството на болницата след изнесените от Министерството на здравеопазването данни за възнагражденията на ръководния състав. Целта е била да бъде изяснено реалното финансово състояние на лечебното заведение.

"Проведохме среща, но вместо диалог последваха лични нападки и обвинения в дисциплинарни нарушения", каза тя. Иванова-Шиварова допълни, че на 16 януари ѝ е било наложено дисциплинарно наказание, което в момента оспорва по съдебен ред. По думите ѝ санкцията е последвала, след като е изразила притеснения за реорганизацията на работата в звеното, в което работи, предаде Нова тв.

Позицията на болницата

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Обратната теза защити проф. Елисавета Наумова, която заяви, че случаят няма отношение към въпросите за възнагражденията, а представлява трудово-правен спор, свързан с нарушения на трудовата дисциплина и вътрешния ред в болницата.

По думите й дисциплинарното производство не е свързано с организацията на работа в клиниката, а с поведението на Иванова-Шиварова.

"В продължение на няколко години д-р Милена Иванова-Шиварова със своите действия и бездействия нарушава микроклимата в клиниката и създава напрежение сред работещите", заяви проф. Наумова.

Според нея твърденията на Иванова-Шиварова са опит за манипулация на общественото мнение и добави, че са констатирани случаи на забавяне при обработката на резултати от страна на Иванова-Шиварова.

От УМБАЛ "Александровска" излязоха с позиция, че обявяването на безсрочната гладна стачка от проф. Шиварова не отговаря на обективната действителност.

Според болницата става дума за "съществено нарушаване на нормалния ритъм на работа в Клиника по клинична имунология" и внасяне на "напрежение сред служителите, което води до затруднения в работата на единственото акредитирано в Република България звено, извършващо имунологична подготовка и специализирани лабораторни изследвания, необходими за трансплантационната дейност в национален мащаб".

В същото време от Министерството на здравеопазването също излзоха с позиция по казуса. Започната е проверка, а министър Катя Ивкова заяви, че държавата няма да допусне пациенти да бъдат превръщани в заложници на вътрешни конфликти. Министерството ще защити правото им на навременна, качествена и сигурна медицинска грижа, както и интереса на България да запази мястото си в европейската трансплантационна и диагностична общност.