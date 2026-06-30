"Закриването на "черната кутия на съветския режим" е защита на олигархичния модел": Общественици с остри критики

Съществува сериозен риск да отбележим 20-годишнината от инициативата „Чисти гласове“ и приемането на Закона за досиетата с неговото закриване. Това би било много печален знак. Това заяви медийният експерт доц. Георги Лозанов, който е и инициатор на кампанията "Чисти гласове" през 2006 г., относно намерението на депутатите да закрият Комисията по досиетата. „Така наречените досиета представляват зависимости, а независимостта в журналистиката е изключително важна. Архивът на Държавна сигурност е „черната кутия“ на катастрофалния съветски режим, който впоследствие беше обявен и за престъпен. Беше съществено да има такъв достъп“, каза той.

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По думите му през тези 20 години хората са започнали да подхождат с повече предпазливост и „едно наум“ към личности, свързани с ДС. „Седиш с някого, който ти е приятел, а той се оказва доносник и предава какво мислиш. Много хора не искаха да отварят досиетата си, за да не се разочароват от близки хора“, отбеляза Лозанов.

„Сега изведнъж ни казват, че това няма никакво значение. Процесът се случва тихомълком. Тази морална нетърпимост към тези служби се пренася и върху начина, по който се отнасяме към тях днес. Така отново можем да се превърнем в единствената държава, която няма регламентиран достъп до този архив. Нямаме и музей на комунизма, а това са важни символни знаци. Посланието е, че това минало не е престъпно и постепенно се реставрира“, смята медийният експерт.

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Лозанов беше категоричен, че за целия обществен климат това е тревожен знак. „Често говорим дали е приключил преходът от тоталитарно към демократично общество. Тази комисия не трябва да бъде закривана. Трябва да се проследят връзките на този режим с настоящите управляващи. Няма как да демонтираме олигархичния модел на управление, ако не познаваме връзките му с предишния режим. Закриването на комисията е форма на защита на този модел“, заяви той.

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Адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на фондация „Програма достъп до информация“ и участник в процеса по приемането на закона за досиетата през 2006 г., както и в кампанията „Чисти гласове“, посочва от своя страна, че темата за корупцията – една от ключовите в днешното общество – наблюдението чрез СРС-та и дейността на бившите служби на комунистическия режим са неразривно свързани.

„Имаме право да знаем не само какво се прави, но и защо се прави. В една бивша тоталитарна държава това право минава през достъпа до архивите и разкриването на зависимостите. Но има сили, които се опитват да ограничат този достъп“, каза той.

Адвокатът не зна как "една изпълнителна власт, която трябва да бъде контролирана от парламента и не може да направи бюджет, дръзва в 12 без 5 да посегне по този начин на Комисията по досиетата". Той бе категоричен, че по този начин държавата и гражданите могат да бъдат върнати "в онези мракобесни времена, в които не се знаеш кой кой е и в които управляваше олигархично-партиен кръг, обслужван от ченгеджийска машина за притискане на гражданите".