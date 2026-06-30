Земетресение събуди хората в Босна и Херцеговина

Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин в 6:18 часа местно време близо до Зеница, предаде македонската медия "Фокус". По данни на EMSC епицентърът е бил на 11 километра от Зеница, на дълбочина седем километра. Това го класифицира като плитко земетресение, което въпреки по-ниския си магнитуд, може да се усети в по-широка област. Все още няма информация за материални щети.

Последните земетресения

Припомняме, че преди ден земетресение с локален магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е било регистрирано в района на Тетово-Гостивар.

Трусът е отчетен през нощта, съобщи македонското издание press24.mk, позововайки се на Сеизмологичната обсерватория към Факултета по природни науки и математика в Скопие. Според актуалните данни земетресението е усетено в Гостивар, Тетово и околностите с интензитет от III степен по Европейската макросеизмична скала.

На 23 юни земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер разтърси северната част на Евия рано във вторник сутринта. Трусът е регистриран в 6:55 ч. местно време, като епицентърът му е разположен на шест километра северозападно от село Прокопио. Дълбочината на труса се оценява на 15,2 километра.

Ден преди това земетресение с предварителен магнитуд 4,2 е регистрирано в понеделник близо до необитаемите островчета Строфадес край западна Гърция. ОЩЕ: Земетресение люшна Северна Македония