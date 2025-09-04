Сензацията е факт: Германия се издъни! Полша стъжни Нидерландия в края

Германия се издъни на своя старт в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. В Група "А" в зона "Европа" Словакия подчини с 2:0 у дома Бундестима. Давид Ханцко откри резултата в края на първото полувреме, а Давид Стрелец удвои преднината на тима си в 55-ата минута. Момчетата на Юлиан Нагелсман държаха повече топката, но липсваше множество от чисти положения пред вратата на Мартин Дубравка, който спаси каквото трябваше.

Мачовете на грандовете

В група G Нидерландия изпусна Полша в Ротердам. Срещата завърши 1:1. Дензъл Дъмфрис материализира по-доброто начало на "оранжевите" с попадение в 28-ата минута. Домакините пропуснаха няколко добри шанса, преди в 80-ата минута Мати Кеш да възстанови паритета с мощен шут. В другия сблъсък от групата Литва и Малта си вкараха късни голове за крайното 1:1.

SLOVAKIA ARE STUNNING GERMANY IN THE FIRST MATCH OF WORLD CUP QUALIFIERS ‼️



THEY ARE UP 2-0 ON THE GERMANS 🤯 pic.twitter.com/jzI5GuKMZQ — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2025

Междувременно Белгия прегази Лихтенщайн като гост с 6:0. На стадион "Рейнпарк" във Вадуц Максим де Каупер вкара единственото попадение през първата част. След почивката обаче заваля дъжд от голове. Юри Тилеманс (2), Артур Теате, Кевин де Бройне и Малик Фофан реализираха за "червените дяволи". В тази група "J" Белгия събра 7 точки и заема трето място във временното класиране. Лихтенщайн са последни без точка до момента.

ОЩЕ: Без сензация, но и без разгром! Испания взе своето пред 40 000 на "Васил Левски" - "лъвовете" спряха Ламин Ямал, но не и компания