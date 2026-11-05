Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

"Ще спрем войната в Иран, ще отменим митата на Тръмп": Какви са заявките на демократите след победата на вота? (ВИДЕО)

05 ноември 2026, 2:40 часа 901 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Ще спрем войната в Иран, ще отменим митата на Тръмп": Какви са заявките на демократите след победата на вота? (ВИДЕО)

Ще приемем закон, за да спрем войната с Иран. Ще приемем закон, за да спрем глупавите мита на Тръмп, които карат цените за американците. Такава заявка даде конгресменът от демократите Тед Лию. Припомняме, че партията спечели убедително междинните избори в САЩ.

„Ние не работим за Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс или Върховния съд. Ние работим за американския народ. Дните, в които Камарата функционира като напълно собствена дъщерно дружество на администрацията на Тръмп, са приключили. Не съм чувал нищо от президента Тръмп. Моето разбиране е, че лидерът Шумър също не е чувал нищо от президента Тръмп“, заяви лидерът на демократите в Камарата Хакийм Джефрис.

„Никой член на Демократическата партия в Камарата не ми е говорил за импичмънт. Ние сме неуморно фокусирани върху достъпността и отговорността, защото Камарата е отделна и равноправен клон на правителството“, добави Джефрис.

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САЩ Американски конгрес Демократическа партия избори САЩ междинни избори в САЩ
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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