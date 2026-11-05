"Ще спрем войната в Иран, ще отменим митата на Тръмп": Какви са заявките на демократите след победата на вота? (ВИДЕО)

Ще приемем закон, за да спрем войната с Иран. Ще приемем закон, за да спрем глупавите мита на Тръмп, които карат цените за американците. Такава заявка даде конгресменът от демократите Тед Лию. Припомняме, че партията спечели убедително междинните избори в САЩ.
Rep. Ted Lieu: We will pass a bill to stop the Iran war. We will pass a bill to stop the stupid Trump tariffs jacking up prices on Americans. https://t.co/FEyVdkBn2f— Clash Report (@clashreport) November 4, 2026
„Ние не работим за Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс или Върховния съд. Ние работим за американския народ. Дните, в които Камарата функционира като напълно собствена дъщерно дружество на администрацията на Тръмп, са приключили. Не съм чувал нищо от президента Тръмп. Моето разбиране е, че лидерът Шумър също не е чувал нищо от президента Тръмп“, заяви лидерът на демократите в Камарата Хакийм Джефрис.
House Democratic Leader Hakeem Jeffries: We don’t work for Donald Trump, JD Vance or the Supreme Court. We work for the American people. The days of the House functioning like a wholly owned subsidiary of the Trump administration are over. I have not heard from President Trump. It's my understanding that Leader Schumer has not heard from President Trump.— Clash Report (@clashreport) November 4, 2026
„Никой член на Демократическата партия в Камарата не ми е говорил за импичмънт. Ние сме неуморно фокусирани върху достъпността и отговорността, защото Камарата е отделна и равноправен клон на правителството“, добави Джефрис.
House Democratic Leader Hakeem Jeffries: I haven't had a single member of the House Democratic Caucus talk to me about impeachment. We've been relentlessly focused on affordability and on accountability because the House is a separate and co-equal branch of government. https://t.co/ElLPjCAfb7— Clash Report (@clashreport) November 4, 2026