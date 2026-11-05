Младежите са по-добри от скъпите звезди: Легенда на Ливърпул разкритикува трансферите на "Анфийлд"

Ливрпул загуби от Фенербахче с 2:3 в четвъртия кръг на основната фаза на Шамлионска лига. Това доведе до нова вълна критики, като според легендата на "червените" Джейми Карагър, те не привличат правилните футболисти и представянето на младите играчи от школата е доказателство за това. Тийнейджърите Трей Ниони и Рио Нгумоа отново се представиха изключително. Именно Ниони вкара едно от попаденията за Ливърпул.

Джейми Карагър: "Съставът на Ливърпул е изключително скъп"

Ниони откри резултата, а Александър Исак вкара втория гол, но Брадли Баркола остана само с три попадения в 13-те си мача за Ливърпул до този момент. Шведът и французинът са двете най-скъпи попълнения в историята на Ливърпул. Ето какво каза Джейми Карагър след загубата на "червените" от Фенербахче: "Загубата срещу Фенербахче подкрепя мнението на феновете, че съставът на Ливърпул е изключително скъп, но нито е толкова добър, колкото трябва да бъде, нито е балансиран. Хората, които управляват клуба, трябва да се притесняват.

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"Те играят на позициите на играчи, за които Ливърпул даде много пари"

Трей Ниони и Рио Нгумоа бяха най-добрите футболисти на Ливърпул, както бе и срещу Челси. Те играят на позициите на играчи, за които Ливърпул даде много пари. Брадли Баркола пристигна за 120 милиона паунда. Той игра в атака и не се представи добре, а младите впечатлиха. Да, Ливърпул не похарчи много за трансфер на позицията на Ниони, но дадоха скъпи договори на Райън Гравенберх, който през уикенда остана извън състава за сметка на Ниони, и на Доминик Собослай, който не игра добре срещу Фенербахче.

Можете да си представите какви пари получават двамата. Когато млад играч се представя по-добре от тях, това е проблем, защото на практика не си похарчил парите си добре".

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