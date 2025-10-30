Войната в Украйна:

Винисиус поиска прошка от феновете на Реал Мадрид, но пропусна да се извини на Шаби Алонсо

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се извини на привържениците на „кралете“ за бурната си реакция при смяната в Ел Класико изминалата неделя.

Бразилецът беше заменен в 72-та минута и изрази гласно разочарованието си, като първо се развика на старши треньора Шаби Алонсо и се закани да напусне отбора, а след това се прибра за около пет минути в съблекалнята. При завръщането си на скамейката той потърси конфронтация и със звездата на Барселона Ламин Ямал.

Вини се извини за изблика си срещу Барселона 

„Днес искам да се извиня на всички фенове на Реал Мадрид за моята реакция, когато бях заменен в Ел Класико. Както вече направих очи в очи по време на днешната тренировка, искам да се извиня отново и на моите съотборници, клуба и президента. Понякога страстта взема връх, защото винаги искам да печеля и да помагам на моя отбор. Моят конкурентен характер произлиза от любовта, която изпитвам към този клуб и това, което представлява“, написа Вини в социалната мрежа Х, без да упоменава сред извиненията си Алонсо.

В последните месеци се появиха информации, че Реал може да се раздели с един от най-силните си играчи при подходяща оферта. Винисиус има 111 гола в 335 мача за Кралския клуб след идването си от бразилския Фламенго през 2018.

Името му се спряга с евентуален трансфер в носителя на Шампионска лига Пари Сен Жермен, където в атака са футболисти като спечелилия „Златната топка“ Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и Брадли Баркола.

