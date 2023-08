Шави: Решението на Дембеле ме нарани, грижихме се много за него тук

"Ще бъда ясен. Той ни каза, че иска да си тръгне. Има предложение от Пари Сен Жермен, с което ние не можем да се конкурираме и не можем да направим нищо. Това е лично негово решение", каза Шави на пресконференцията след успеха на "лос кулес" над Милан в приятелския мач в Лас Вегас. Дембеле остана неизползвана резерва в двубоя срещу "росонерите".

Xavi: “Ousmane Dembélé told us that he wants to leave and join PSG. We can’t compete, PSG bid is huge and out of the market — he spoke to Luis Enrique and Al Khelaifi”. 🚨🔵🔴



“It hurts me because we took care of him to make him happy here. But we can’t compete, he’s leaving”. pic.twitter.com/n2BlEcYIUa