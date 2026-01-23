Войната в Украйна:

Ще остане ли Карло Анчелоти начело на Бразилия?

23 януари 2026, 12:16 часа 305 прочитания 0 коментара
Ще остане ли Карло Анчелоти начело на Бразилия?

Според „Globo“ Бразилската футболна федерация и селекционерът на „селесао“ Карло Анчелоти са се разбрали за удължаване на договора на италианския специалист до Световното първенство през 2030 г. Очакванията са контрактът да бъде подписан в началото на февруари. В момента Анчелоти е най-високоплатеният треньор, що се отнася до националните отбори. Той печели близо 10 милиона евро на година.

Условията на новия договор ще бъдат подобни

Освен това, в настоящият му договор с Бразилската футболна федерация има клауза, според която ще му бъде платен бонус в размер на 5 милиона евро, ако спечели Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. Според информацията условията на новия договор ще бъдат подобни, но размерите на бонусите за някои постижения ще бъдат променени, най-вероятно в пола на Анчелоти.

Още: ФИФА потвърди: Доналд Тръмп ще връчва наградите на Световното

Карло Анчелоти

За Карло Анчелоти и Бразилия предстои и Копа Америка през 2028 г.

Освен двата мондиала до 2030 г., Бразилия ще участва и на още един голям международен турнир. Става въпрос за Копа Америка. 49-тото издание на надпреварата ще се проведе през 2028 г. „Селесао“ са трети по най-много спечелени титли след Уругвай и Аржентина. Те имат цели 9 на сметката си, като последната беше спечелена през 2019 г. Като треньор Карло Анчелоти има огромен опит, но работата му начело на Бразилия е първата му като национален селекционер. На клубно ниво той е водил Реджина, Парма, Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Наполи и Евертън.

Още: България ще мери сили с участници на Мондиал'26

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Карло Анчелоти Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес