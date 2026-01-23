Ще остане ли Карло Анчелоти начело на Бразилия?

Според „Globo“ Бразилската футболна федерация и селекционерът на „селесао“ Карло Анчелоти са се разбрали за удължаване на договора на италианския специалист до Световното първенство през 2030 г. Очакванията са контрактът да бъде подписан в началото на февруари. В момента Анчелоти е най-високоплатеният треньор, що се отнася до националните отбори. Той печели близо 10 милиона евро на година.

Условията на новия договор ще бъдат подобни

Освен това, в настоящият му договор с Бразилската футболна федерация има клауза, според която ще му бъде платен бонус в размер на 5 милиона евро, ако спечели Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. Според информацията условията на новия договор ще бъдат подобни, но размерите на бонусите за някои постижения ще бъдат променени, най-вероятно в пола на Анчелоти.

За Карло Анчелоти и Бразилия предстои и Копа Америка през 2028 г.

Освен двата мондиала до 2030 г., Бразилия ще участва и на още един голям международен турнир. Става въпрос за Копа Америка. 49-тото издание на надпреварата ще се проведе през 2028 г. „Селесао“ са трети по най-много спечелени титли след Уругвай и Аржентина. Те имат цели 9 на сметката си, като последната беше спечелена през 2019 г. Като треньор Карло Анчелоти има огромен опит, но работата му начело на Бразилия е първата му като национален селекционер. На клубно ниво той е водил Реджина, Парма, Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Наполи и Евертън.

