Шотландец пусна епичен мейл да обясни защо синът му няма да е на училище по време на Евро 2024 (СНИМКИ)

Иън Мейкълджон от Единбург публикува мейла, който е пратил до школото на сина си Алекс. В него бащата е категоричен, че 12-годишният малчуган ще посети няколко града в Германия, а след завръщането си в Шотландия ще предаде пълен доклад за своето пътешествие.

The wee man’s school have been notified of his impending absence ✊🏼🇩🇪⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #euro2024 pic.twitter.com/WszlSoCcki

„Здравейте, пиша ви, за да ви информирам, че Алекс Мейкълджон няма да посещава училище от четвъртък, 13 юни до момента, в който Шотландия отпадне от Евро 2024. Ще бъдем на образователно пътуване из Германия като ще посетим няколко града, в които ще научим за екстремните емоционални възходи и падения, които само един фен на Шотландия може да изпита. Ще се постарая Алекс да представи пълен доклад при завръщането си. Давай, Шотландия“, се казва в мейла на Иън Мейкълджон.

Today’s educational trip told us the following……

- The Main Tower is 240m tall.

- Frankfurt is the only German city with a ‘skyline’.

- Aleks needs to practice ‘football pool’.

- His measurements for finding the top corner are spot on! 🇩🇪⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #EURO2024 pic.twitter.com/4MwaIYfMZ8