Щастлив край! Френският талант, който искаше да се самоубие, вече е спасен (ВИДЕО)

22-годишният полузащитник и бивш юношески национал се намираше на магистрала А8 и заплашваше да сложи край на живота си. Първоначално местните медии твърдяха, че младежът е изпаднал в депресия заради раздяла със своята приятелка. По-късно обаче това беше опровергано. Във Франция пишат и че от Ница са поискали отлагане на мача от следващия кръг в Лига 1, който е срещу Брест (по програма - в неделя - 01.10).

"Преди всичко сме облекчени, че днес всичко се разви добре за Алексис. За него е положена грижа. Ще продължим да спазваме медицинската тайна и молим всички да правят същото и да уважават личния му живот. Подкрепяме него и целия клуб", заяви президентът на Ница Жан-Пиер Ривер.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2