Скръбна вест! Отиде си легенда на испанския футбол

Легендата на Валенсия и Виляреал Франсиско Гарсия Гомес си отиде от този свят! Бившият футболист и треньор почина на 86-годишна възраст, съобщиха двата клуба, поднасяйки своите съболезнования. Те ще почетат Пакито, какъвто бе прякорът на някогашния полузащитник, с минута мълчание в следващите мачове.

По-голямата част от своята активна състезателна кариера Гомес прекарва във Валенсия между 1963 и 1972 година, след като е привлечен от родния си клуб Овиедо. С екипа на “прилепите” бившият халф печели титлата в Ла Лига през 1970/71, а през 1966/67 триумфира с Купата на Краля. Също така той има 9 мача за националния тим на Испания, с който става европейски шампион през 1964 година.

@valenciacf_en deeply mourn the loss of our former player Francisco García Gómez 'Paquito', winner of the 1963 Fairs Cup, the 1967 Cup and 1971 League champion. He was a captain, coach and technical secretary of our club, as well as an international player with Spain, he was… pic.twitter.com/tLIi6XZjgT

Пакито е бил треньор на Валенсия, Валядолид, Кадис, Лас Палмас, Райо Валекано и Осасуна. Най-дълго време като наставник той прекарва във Виляреал. През лятото на 2004-та става технически директор на “Жълтата подводница”. Заема поста 8 години и приключва с футбола.

Villarreal CF is in mourning after the passing of Paquito García, our former head coach. Much loved by every Groguet, he was a unique person.



We send all our love and support to his family and loved ones at this difficult time.



The club will observe a minute's silence in his… pic.twitter.com/BeK4YExgI8