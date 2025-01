Скръбна вест! Почина емблематичен футболист с уникално постижение за Юнайтед

Най-младият дебютант в историята на Манчестър Юнайтед Дейвид Гаскел напусна този свят на 84-годишна възраст. Бившият вратар на "червените дяволи" записва първия си мач за мъжкия отбор на 16 години и 19 дни през 1956-а година. Той влиза от резервната скамейката в градско дерби срещу Манчестър Сити, заменяйки по здравословни причини титуляря Рей Ууд. Скръбната вест съобщиха от клуба в официално съобщение.

На 24 октомври 1956 година Юнайтед и Сити се изправят в спор за "Къмюнити Шийлд". Гаскел, който влиза в игра на мястото на контузения Ууд, не допуска попадение въпреки крехката си възраст, а момчетата на Мат Бъзби триумфират с 1:0. Автор на единственото попадение в срещата е Денис Вайълет.

We are deeply saddened by the passing of David Gaskell, our youngest-ever debutant and former goalkeeper.



We extend our condolences to his family and friends.