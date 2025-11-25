"Ако е "ербап" да премахне паркинга, узурпиран от парламента": "Спаси София" отговориха на Пеевски

Пространството на площад "Александър Невски" е узурпирано от Народното събрание, тъй като неговият правилник е обособил "зона за сигурност". Само с една поправка, която Пеевски може да внесе, депутатският паркинг със стотици места наистина може да се върне "на хората". Така от "Спаси София" отговориха на призива на лидера на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски към Борис Бонев и кмета Васил Терзиев депутатският паркинг на площад "Александър Невски" да бъде "отворен за хората".

От "Спаси София" посочват и коя точно е поправката:

§ 4. Около сградата на Народното събрание с адрес пл. "Княз Александър I" №1 се обозначава зона за сигурност съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите и зона за охрана след съгласуване с Министерството на вътрешните работи под разпореждането на председателя на Народното събрание.

"Нека да я внесе официално още днес, ако е "ербап", обръщат се от партията към Пеевски.

От "Спаси София" напомнят, че от години се борят за освобождаване на депутатския паркинг, особено след като Народното събрание е в новата си сграда и целият площад "Желю Желев".

"Не, г-н Пеевски, връщането на паркинга за депутати и връзкари на Невски не зависи от кмета или общинския съвет. Зависи от вас и само от вас - народните представители. Съветвам ви, г-н Пеевски, преди да се изказвате публично неподготвен, да прочетете правилника на Народното събрание. Ако вие не можете, помолете г-на Назарян да ви го прочете. Сигурен съм, че ще се справи. Все пак е на български!", коментира Борис Бонев.

"Дебелото момче поискало да върнем на хората паркинга между старата сграда на Народното събрание и Александър Невски. И ние това искаме, но Народното събрание го окупира като го обяви за "зона за сигурност" и сега там спират всякакви хора, на които се раздават "талони". Време е Пеевски да разпореди на госпожа Назарян да подпише заповедта, с която да ни върне паркинга и да го отворим за софиянци", написа в профила си във Facebook общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

