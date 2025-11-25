Войната в Украйна:

"Ако е "ербап" да премахне паркинга, узурпиран от парламента": "Спаси София" отговориха на Пеевски

25 ноември 2025, 14:25 часа 304 прочитания 0 коментара
"Ако е "ербап" да премахне паркинга, узурпиран от парламента": "Спаси София" отговориха на Пеевски

Пространството на площад "Александър Невски" е узурпирано от Народното събрание, тъй като неговият правилник е обособил "зона за сигурност". Само с една поправка, която Пеевски може да внесе, депутатският паркинг със стотици места наистина може да се върне "на хората". Така от "Спаси София" отговориха на призива на лидера на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски към Борис Бонев и кмета Васил Терзиев депутатският паркинг на площад "Александър Невски" да бъде "отворен за хората".

ОЩЕ: Борис Бонев: Най-големият непостроен паркинг в София са местата на различните институции

🅿️Пеевски призовава Бонев и Терзиев депутатският паркинг на пл. Александър Невски да се бил "отворил за хората"...

Публикувахте от Спаси София в Вторник, 25 ноември 2025 г.

От "Спаси София" посочват и коя точно е поправката: 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

§ 4. Около сградата на Народното събрание с адрес пл. "Княз Александър I" №1 се обозначава зона за сигурност съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите и зона за охрана след съгласуване с Министерството на вътрешните работи под разпореждането на председателя на Народното събрание.

"Нека да я внесе официално още днес, ако е "ербап", обръщат се от партията към Пеевски.

ОЩЕ: Паркинг под НДК е станал частна печатница, договорът се крие: "Спаси София" алармира

От "Спаси София" напомнят, че от години се борят за освобождаване на депутатския паркинг, особено след като Народното събрание е в новата си сграда и целият площад "Желю Желев".

"Не, г-н Пеевски, връщането на паркинга за депутати и връзкари на Невски не зависи от кмета или общинския съвет. Зависи от вас и само от вас - народните представители. Съветвам ви, г-н Пеевски, преди да се изказвате публично неподготвен, да прочетете правилника на Народното събрание. Ако вие не можете, помолете г-на Назарян да ви го прочете. Сигурен съм, че ще се справи. Все пак е на български!", коментира Борис Бонев. 

"Дебелото момче поискало да върнем на хората паркинга между старата сграда на Народното събрание и Александър Невски. И ние това искаме, но Народното събрание го окупира като го обяви за "зона за сигурност" и сега там спират всякакви хора, на които се раздават "талони". Време е Пеевски да разпореди на госпожа Назарян да подпише заповедта, с която да ни върне паркинга и да го отворим за софиянци", написа в профила си във Facebook общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Дебелото момче поискало да върнем на хората паркинга между старата сграда на Народното събрание и Александър Невски. И...

Публикувахте от Симеон Ставрев в Вторник, 25 ноември 2025 г.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Народно събрание Делян Пеевски паркинг Спаси София
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес