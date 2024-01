Скръбна вест! Само на 43 години си отиде президент на емблематичен футболен клуб

"Клубът получи ужасната вест, че президентът Кай Бернщайн е починал на 43-годишна възраст. Футболистите, ръководството и служителите сме шокирани и дълбоко натъжени от случилото се. Мислите ни са със семейството и близките на Кай", пишат от Херта в социалните мрежи.

Бернщайн беше страстен привърженик на "Старата дама" и доскоро част от ултрас организациите. Той заемаше поста президент на германския клуб от юни 2022. В момента отборът се подвизава във Втора Бундеслига, където се намира на седмото място с 25 точки. Херта Берлин се представя изключително достойно в турнира за Купата на Германия. Столичани стигнаха до 1/4-финалите и ще премерят сили с Кайзерслаутерн.

The Bundesliga family is mourning the death of Hertha BSC president, Kay Bernstein. Our thoughts are with his family, friends, and everyone associated with the club. pic.twitter.com/71x6PXXHRw