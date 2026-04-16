След два разгрома: ясни са по един от 1/2-финалистите в Лига Европа и Лигата на конференциите

След като станаха ясни всички 1/2-финалисти в Шампионска лига, дойде времето да разберем и кои са най-добрите 4 отбора в Лига Европа и Лигата на конференциите. Два от тях вече са ясни - по един за двата турнира. Във втория по сила евротурнир Селта Виго загуби за втори път от Фрайбург и немците продължиха напред, докато в третия АЗ Алкмар удържа равенство с Шахтьор, но загуби в общия резултат.

Фрайбург е първият 1/2-финалист в Лига Европа

Селта Виго прие Фрайбург в Испания в реванша от 1/4-финалния сблъсък между двата тима. Първият мач завърши при резултат 3:0 в полза на немския отбор. На реванша Фрайбург отново поведе с 3:0, като откри резултата в 33-тата минута и удвои аванса си само 6 минути по-късно. Само 5 минути след началото на второто полувреме Фрайбург вече водеше с 3:0, а Селта отбеляза в добавеното време, за да запази честта си. Така с общ резултат 6:1 германският отбор продължава към 1/2-финалите.

Шахтьор се класира сред най-добрите 4 в Лигата на конференциите

В Лигата на конференциите също нямаше особена интрига. Шахтьор Донецк победи АЗ Алкмар в първия мач с 3:0. Реваншът на нидерландска земя вървеше при равенство 0:0 до 58-мата минута, когато украинският клуб поведе. Домакините осъществиха пълен обрта с голове в 73-тата и 80-тата минута, но футболистите на Шахтьор не оставиха надеждите им за обрат да разцъфтят. Само 3 минути по-късно те изравниха и мачът завърши с равенство 2:2. Така при общ резултат 5:2 украинският тим се класира на 1/2-финал.

