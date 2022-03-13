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След случилото се с Абрамович: Умира ли Челси - мащабна новина за "сините"

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След случилото се с Абрамович: Умира ли Челси - мащабна новина за "сините"
Снимка: Getty Images

Продължават притесненията на привържениците на английския гранд Челси относно това какво е бъдещето на настоящия европейски клубен шампион.

Както е известно, санкциите срещу дългогодишния собственик на "сините" - руският олигарх Роман Абрамович, сериозно ощетиха и лондонския тим.

След ситуацията с Абрамович: Разпада ли се Челси? Мащабна новина за "сините" от Лондон!

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