След случилото се с Абрамович: Умира ли Челси - мащабна новина за "сините"
Както е известно, санкциите срещу дългогодишния собственик на "сините" - руският олигарх Роман Абрамович, сериозно ощетиха и лондонския тим.
След ситуацията с Абрамович: Разпада ли се Челси? Мащабна новина за "сините" от Лондон!
Още от ФУТБОЛ СВЯТ:
Не е за вярване! Меси бе освиркван от феновете на собствения му тим (ВИДЕО)
Официално: 4 големи промени в най-престижната индивидуална награда във футбола
ВИДЕО: Руски снаряд унищожи стадион - всичко бе разрушено
Революционно: Бразилия и Аржентина влизат в... европейски турнир!
Мащабните санкции срещу Абрамович удариха жестоко шампиона на Европа
Изправен ли е Челси пред колапс след санкциите към Абрамович?
Огромен скандал в Мадрид: Президентът на ПСЖ буйства на "Бернабеу"
Израснал сред гангстери, недохранен и беден, а днес - звезда на Ливърпул!
Роман Абрамович обмисля две оферти за Челси
Редактор:
Кристиян Иванов
Етикети: Челси Роман Абрамович