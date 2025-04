"Смешник! Банда загубеняци": Реал Мадрид изгуби контрол - Рюдигер замеря съдията с бутилка, Белингам го обижда (ВИДЕО)

Играчите на Реал Мадрид демонстрираха абсурдно поведение, което не приляга на клуб с претенциите на "кралете". В събота мадридчани допуснаха поражение с 2:3 от Барселона на финала за Купата на краля. Срещата се игра под огромно напрежение, което бе зададено ден по-рано, когато от Реал заплашиха, че няма да играят, ако съдиите, избрани да ръководят мача, не бъдат сменени. Страстите не стихнаха до последния съдийски сигнал, когато емоциите взеха връх.

Ден преди финала клубната телевизия на Реал Мадрид критикува избраните да водят мача съдии - Рикардо Де Бургос Бенгоетчеа и Пабло Гонсалес Фуертес. Двамата споменати отговориха остро на медията, което ядоса "кралете" и те поискаха смяна. От Кралската испанска футболна федерация обаче не са се съгласили. Въпреки това мадридчани увериха, че "футболните ценности трябва да надделеят, въпреки враждебността и неприязънта, които за пореден път срещу нашия клуб проявиха съдиите, назначени за финала."

Срещата на "Естадио Олимпико" в Севиля започна с превъзходство за каталунците. Педри откри резултата в 28-а минута и даде преднина на Барса за почивката. Суперзвездата на "кралете" Килиан Мбапе се появи на полувремето и изравни в 70-а минута, а малко по-късно Чуамени осъществи пълен обрат за Реал. Феран Торес прати двубоя в продължения с гол в 84-а минута, а Жул Кунде донесе трофея на каталунците с попадение в 116-ата минута.

Резултатът не се понрави на играчите на Реал Мадрид, които на няколко пъти бяха улавяни от камерите да отправят критики към главния съдия, а в края на продълженията нервите взеха връх и някои от звездите на "лос бланкос" видяха червения цвят. В добавеното време на второто продължение скамейката на Реал избухна в недоволство от решение на съдията. Тогава защитникът Антонио Рюдигер, който напусна терена няколко минути по-рано, грабна една бутилка и замери Де Бургос с нея. Германецът бе едва удържан от съотборниците си и щаба на мадридчани да не се нахвърли на съдията. Лукас Васкес, който бе заменен в 55-а минута с травма, и Джуд Белингам също получиха червен картон.

