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Спорт по телевизията днес - 11 септември 2023 г.

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Спорт по телевизията днес - 11 септември 2023 г.
Снимка: iStockphoto

Спортът в българския ефир в понеделник, 11 септември 2023 година:

09.30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

18.00 Волейбол, мач от европейското Мax sport 2

19.00 Армения – Хърватия Диема спорт 3

21.00 Волейбол, мач от европейското Мax sport 1

21.45 Латвия – Уелс Диема спорт 2

21.45 Португалия – Люксембург Диема спорт 3

21.45 Исландия – Босна и Херцеговина Диема спорт

21.45 Словакия – Лихтенщайн Нова спорт

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