Спорт по телевизията днес - 11 септември 2023 г.
09.30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 1
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 1
18.00 Волейбол, мач от европейското Мax sport 2
19.00 Армения – Хърватия Диема спорт 3
21.00 Волейбол, мач от европейското Мax sport 1
21.45 Латвия – Уелс Диема спорт 2
21.45 Португалия – Люксембург Диема спорт 3
21.45 Исландия – Босна и Херцеговина Диема спорт
21.45 Словакия – Лихтенщайн Нова спорт
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: квалификации за Евро 2024 Европейско първенство по волейбол