Спорт по телевизията днес – 13 декември 2023 г.
10:00 ч. Футбол: Йокохама Маринос - Шандонг Тайшан, ШЛ на Азия, Нова спорт
12:00 ч. Футбол: Джонбук - Банкок Юнайтед, ШЛ на Азия, Нова спорт
13:30 ч. Волейбол: Тияндзън – Минас, MAX Sport 1
15:00 ч. Снукър: Шотландия оупън, втори кръг, Евроспорт 1
19:00 ч. Волейбол: Жешов - ТрентоMAX Sport 1
Нова порция мачове от Шампионска лига
19:45 ч. Футбол: РБ Лайпциг - Йънг Бойс, Шампионска лига, Ринг
19:45 ч. Футбол: Цървена звезда - Манчестър С, Шампионска лига, bTV Action
20:30 ч. Баскетбол: Бург ан Брес – Тренто, Еврокупа, MAX Sport 4
21:00 ч. Снукър: Шотландия оупън, трети кръг, Евроспорт 1
21:30 ч. Баскетбол: Лондон Лайънс – Хамбург, Еврокупа, MAX Sport 3
21:30 ч. Баскетбол: Барселона – Манреса, Лига Ендеса, Нова спорт
21:30 ч. Волейбол: Кнак Рьозеларе – Закса, MAX Sport 1
21:30 ч. Волейбол: Пиаченца - Берлин Волейс, MAX Sport 2
21:45 ч. Футбол: Стокпорт Каунти – Алдършот Таун, ФА Къп, Диема спорт 3
22:00 ч. Футбол: Мидълзбро - Хъл Сити, Чемпиъншип, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Нюкасъл – Милан, Шампионска лига, Ринг
22:00 ч. Футбол: Борусия Дортмунд – ПСЖ, Шампионска лига, bTV Action
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Спорт по телевизията днес – 12 декември 2023 г.
Ал Насър и Ал Хилал са на 1/2-финал за Купата на Краля, Роналдо и Митрович бележат
Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Милан Манчестър Сити Чемпиъншип ФА Къп Шампионска лига