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Спорт по ТВ днес - 6 октомври

06 октомври 2026, 8:37 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Спорт по ТВ днес - 6 октомври

Едмицата все още е в началото си, но спортът няма как да ни остави да скучаем. Днес ще можем да наблюдаваме последния мач на националния ни отбор по футбол от настоящата пауза. Младежите до 21 години приключват квалификациите си за Евро 2027. В тениса ще можем да наблюдаваме цели два финала - тези на турнирите от ATP 500 в Пекин и Токио. А телевизионната програма още колоездене и хокей на лед.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по ТВ днес

12:00 Тенис: ATP Токио, финал, Карлос Алкарас - Иржи Лахечка, Макс спорт 3

12:00 Колоездене: Тре Вали, жени, Евроспорт 1

14:00 Тенис: ATP Пекин, финал, Новак Джокович - Алекс де Минор, Макс спорт 1

16:00 Колоездене: Европейско първенство в Любляна, Евроспорт 1

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16:25 Колоездене: Тре Вали, мъже, Евроспорт 2

19:30 Футбол: Евро 2027, квалификации, България U21 - Шотландия U21, Диема спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Хърватия - Еспания, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига на нациите, Англия - Чехия, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига на нациите, Люксембург - България, Max One

21:45 Футбол: Лига на нациите, Естония - Исландия, Нова спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Шотландия - Словения, Диема спорт

02:00 Хокей на лед: НХЛ, Монреал Канейдиънс - Каролина Хърикейнс, Макс спорт 2

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Национален отбор по футбол Колоездене ATP Пекин НХЛ ATP Токио Лига на нациите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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