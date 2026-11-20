София Филм Фест е един от най-разпознаваемите кинофоруми за представяне на ново българско кино – както в България, така и по света. Неговите автори имат още 10 дни, в които могат да подадат своите игрални, документални и късометражни филми – срокът за кандидатстване се удължава до 30 ноември 2026 г.

30-ият юбилеен фестивал бе впечатляващ с участието на български филми и копродукции. Общият брой нови заглавия бяха 56. Международният копродукционен пазар София Мийтингс отделно представи най-нови български филми в незавършен вид, които се гледат от гостуващи директори и програматори на международни филмови фестивали, сейлс компании и дистрибутори. Оттук започва пътят на българското кино по света на фестивалите.

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Формулярът за кандидатстване с филм за 31-вия СФФ се попълва на английски език след регистрация в сайта на София Филм Фест – ТУК. Филмите се подават ОНЛАЙН. За повече информация може да се запознаете подробно с условията за кандидатстване, които ще откриете в статията на сайта на София Филм Фест.

Крайният срок за подаване на българските филми за предстоящия фестивал е 30 ноември, понеделник, 23:59 часа.