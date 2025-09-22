Спретнаха подъл номер на ПСЖ! Дембеле и компания имат мач, докато връчват "Златната топка"

Войната в Украйна:

22 септември 2025, 13:46 часа 194 прочитания 0 коментара
Френският футболен колос Пари Сен Жермен се озова в изключително неприятна ситуация да играе футболен мач, докато тече тазгодишната церемония за "Златната топка"! Това се случи, след като срещата с Олимпик Марсилия бе отложена заради опасност от буря и наводнения. Парижани предложиха срещата да се играе по-напред във времето, но от отбора на Марсилия бяха категорични, че искат мачът да се състои днес, от 21:00 часа българско време.

Церемонията за "Златната топка" пък е насрочена от 22:00 часа - около час след началото на срещата в Марсилия. От щаба на ПСЖ предложиха на колегите си от Марсилия поне да изтеглят срещата в по-ранен час, за да може след това да летят за церемонията за "Златната топка". От Олимпик отказаха и тази опция, като се смята, че клубът умишлено отказва да го направи, за да прецака парижани.

Не е тайна враждата между ПСЖ и Олимпик Марсилия. Сега парижани трябва да изберат дали да включат Усман Дембеле в групата за мача, или да го освободят да присъства на церемонията за "Златната топка", където е основен претендент за наградата. Друг номиниран - Дезире Дуе, е контузен, тоест няма да има проблем да присъства на церемонията. Други играчи на ПСЖ обаче няма да могат да бъдат на церемонията заради мача с Марсилия.

И макар Дембеле да изглежда фаворит за наградата, вече се появиха спекулации, че Ламин Ямал ще спечели "Златната топка", а Реал Мадрид ще бойкотира церемонията.

