Нов бойкот на "Златната топка"! Флорентино Перес забрани на Реал Мадрид да посети церемонията

Испанският футболен колос Реал Мадрид ще бойкотира церемонията по връчването на "Златната топка" за втора поредна година. Това съобщава британското издание The Athletic. Часове преди церемонията, президентът на "лос бланкос" Флорентино Перес е информирал организаторите на анкетата от France Football, че Реал няма да изпрати свои представители - нито футболисти и треньори, нито официални лица, като причината на този етап остава неясна.

Реал Мадрид отново бойкотира "Златната топка"

Флорентино Перес е уведомил играчите и треньорския щаб на Реал Мадрид, че няма да присъстват на "Златната топка". Това се случи и през миналата година, когато имаше големи очаквания, че наградата ще отиде при Винисиус Жуниор. В последния момент обаче стана ясно, че призът ще бъде спечелен от Родри от Манчестър Сити, което накара Флорентино Перес да бойкотира церемонията по връчването на най-престижната индивидуална награда във футбола.

Наградата отива при Ламин Ямал?

През тази година основните претенденти за наградата са Усман Дембеле от Пари Сен Жермен, Ламин Ямал и Рафиня от Барселона, както и Мохамед Салах от Ливърпул. В пространството вече излязоха спекулации, че наградата ще бъде връчена на 18-годишния Ямал, но това ще може да се потвърди тази вечер от 22:00 часа българско време.

