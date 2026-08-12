След убийството на Георги Кузев: Държавата започва работа с обкръжението на децата-насилници в Пловдив (ВИДЕО)

"България има национална програма за превенция от насилие и защита на децата от насилие. Тази национална програма и в момента съществува и приключва своето изпълнение в края на тази година. Тя ще бъде продължена в период на действие. По-големият фокус е по отношение на деца, които са жертви от насилие, а не по отношение на насилници. Нашата работа по отношение на превантивните мерки ще бъде по-фокусирана, за да можем да обхванем целия спектър от възможни прояви от и срещу деца", каза социалният министър Наталия Ефремова във връзка с жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив, което е извършено от тийнейджъри.

Според нея обаче нито една система самостоятелно не може да се справи.

Работа с обкръжението на децата- насилници от Пловдив

"България разполага с много широка мрежа от социални услуги в общността, които обхващат сериозна работа със семейства и деца. Тези социални услуги са на разположение на семействата. Нашите служби са информирани и вече работят на терен", уточни Ефремова.

Стана ясно, че се работи със семействата и децата, които обкръжават група от деца от Пловдив.

Апел към родителите

Социалният министър се обърна и към всички родители в българия да проверяват приложенията, които техните деца използват.

"Направете ограничение на времето за работа и ползване на различните форми и приложения в интернет на вашите деца. От тук насетне за нас предстои много работа", съветва Ефремова. ОЩЕ: Същите, които унищожават паметници на антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив