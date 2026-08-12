Андрей Гюров към Радев: "Истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората"

"Насилието ражда насилие. В такива дни истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората". С тези думи бившият служебен премиер Андрей Гюров отправи контраатака срещу премиера Румен Радев във връзка с изказването му на заседанието на Министерски съвет днес, 12 август, че "фашистки изстъпления" като убийството на Младежкия хълм в Пловдив били възможни у нас заради премахването на антифашистки символи. Министър-председателят очевидно имаше предвид събарянето на Паметника на Съветската армия (МОЧА) в София.

"Тази седмица България беше потресена от убийството на Георги Кузев. Млад човек, чийто живот беше отнет по начин, който оставя белег върху цялото общество. Днес първите думи трябва да са за него и за близките му, не за политика.

Затова е тежко да гледаш как от най-високо ниво в такъв момент се раздават обвинения към опозицията, към учебните предмети, към паметници. Като че ли отговорът на едно зверско убийство е да посочиш кой е виновен, стига да е някой друг", написа Гюров във Facebook заради обвиненията на Радев, че "тези безпросветни насилници са и ваши креатури".

Снимка: Министерски съвет

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"Насилието в едно младо поколение не се ражда от паметници"

"Насилието в едно младо поколение не се ражда от паметници и не се лекува със заплахи. То иска трезва, обща работа в семейството, в училището, в примера, който възрастните даваме всеки ден. И иска държава, която обединява, а не която отговаря на една трагедия с “ваши креатури".

България не е казарма. Тя е общество, което ще намери отговорите. Трудно, но заедно. Насилието ражда насилие. В такива дни истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората.

Това дължим на Георги. И на всяко семейство, което тази седмица прегърна децата си малко по-силно", завърши Андрей Гюров, който е спряган за кандидат-президент за изборите наесен.

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