Значителни промени при летенето със самолет: Безплатно настаняване на деца, промени с ръчния багаж и обезщетенията

"ЕП и ЕС са преговаряли 13 години, за да свършат нещо, но е много сладко, когато се падне на един българин да отиде и да свърши работата, която беше "забатачена", да не кажа, че беше отписано това досие, защото никой не вярваше, че пътниците ще получат толкова много права, които да им спестят милиони евро." Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков в ефира на предаването "Тази събота и неделя" по bTV.

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Какви са промените за пътниците?

Ръчният багаж: "Първото нещо, което свърши регламентът, беше, че вече авиокомпаниите няма да си правят майтап с хората. Дори все още да не е влязъл в сила. Оттук насетне всеки път, когато видите цена, публикувана за самолетен билет, тя ще включва и багажа ви. Със сигурност.", каза Новаков и уточни, че това означава, че и куфар и дамска чанта или раница - ще бъдат включени в цената на билета.

"Докато си купваш билета, можеш да кликнеш и да заявиш, че не искаш да ползваш правото на куфар, включен в цената, и тогава цената да стане още по-ниска.", добави той.

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На въпрос дали билетите ще станат по-скъпи, щом в тях вече автоматично влиза и багажът, Новаков разказа, че точно заради опит на авиокомпаниите да настроят хората срещу новите правила, е направено специално изследване от ЕК колко би оскъпил този регламент цената на самолетните билети и отговорът е - 1,80 евро. Ако е повече от това поскъпването, причината е в решение на самите авиопревозвачи, уточни Новаков.

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Настаняването на децата: "На борда на самолета може да продаваш място за краката, сандвичи, шампанско, каквото решиш, но не можеш да продаваш достойнство и респект, и уважение", каза евродепутатът. "Когато летите с дете на 4 години, то няма избор къде да седне, освен до вас. Да не говорим, когато става въпрос за семейство с две-три деца. Тук става въпрос за 25 евро на човек, за да седнат хората заедно.", уточни той.

Оттук нататък това е забранено и никой няма право да ви иска място за седалка. "Въпросът не е да лети безплатно детето, а да не ви искат допълнително пари, за да ви настанят един до друг", заяви Новаков с уточнението, че това също не оскъпява билета.

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Обезщетенията: При закъснял полет, независещ от метеорологични условия, е истинската промяна в правата на пътниците, по думите на Новаков. "И в момента пътниците имат права, от които могат да се възползват, обаче едва 11% от хората, които имат право на обезщетение, могат да си получат парите. Защото така е направено, че да се откажеш, докато си ги искаш. Само при една от авиокомпаниите трябваше да влезеш в 14 подменюта, за да намериш как да подадеш документите, а като ги подадеш, ти връщат имейл, че не си ги подал както трябва и накрая изтичат сроковете, в които можеш да си поискаш парите", разказа българският евродепутат.

"Оттук насетне авиокомпаниите ще имат 4 дни, в които да се свържат с пасажера и да му кажат как да си получи парите и в рамките на 30 календарни дни трябва да му ги изплати по сметка. Това е законът. Размерът на обезщетенията остава от 250 до 600 евро.", уточни Новаков.

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При закупуване на двупосочен билет: С новите регулации, ако си закупил двупосочен билет, но по някаква причина не си пътувал в едната посока, ще можеш да използваш билета си в другата посока, без да се налага да плащаш допълнителна такса.

Тези промени влизат 12 месеца от сега, с други думи - следващото лято. Очаква се някои авиокомпании да ги приложат и предварително, тъй като е създаден етикет, който показва, че се спазват европейските правила. Тези правила важат за абсолютно всички авиокомпании, уточни Новаков.

Ако авиопревозвачите не ги спазват, се вменява отговорност на държавите-членки и ще се следи за прилагането на регламента, каза в ефира на bTV Андрей Новаков. "Ако някой се оплаче и докаже, че авиокомпанията не е спазила регламента по някакъв начин, компанията я грозят глоби от десетки милиони и процент от печалбата."

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