Съдийство, присъщо за България, не успя да пречупи един от претендентите за титлата във Висшата лига

Английският гранд Тотнъм, който има сериозни амбиции да се намеси в битката за титлата във Висшата лига през сезон 2025/26, трябваше да загърби няколко спорни съдийски отсъждания, за да победи градския си съперник Уест Хям с 3:0 като гост в среща от четвъртия кръг. "Шпорите" бяха сериозно ощетени в две ситуации, при които им бе отменен гол и не им бе отсъдена дузпа, но въпреки това успяха да вземат своето в мача.

Тотнъм победи Уест Хям и се изравни с Арсенал и Ливърпул

В 18-ата минута Ромеро вкара във вратата на Уест Хям, но попадението бе отменено заради нарушение в атака на Мики Ван де Вен. Странното в ситуацията бе, че защитникът на Тотнъм бе изблъскан в гръб от противников футболист, заради което събори друг играч на Уест Хям. Съдийската бригада обаче прецени, че нарушението трябва да е за "чуковете". Малко по-късно в мача пък не бе отсъдена и дузпа за Тотнъм, въпреки че се видя нарушение в наказателното поле при статично положение.

📸 - FIRST A GOAL NOT GIVEN FOR TOTTENHAM AND NOW A PENALTY NOT GIVEN!



WHAT'S WRONG WITH THESE OFFICIALS! pic.twitter.com/nHxyI6VBgu — Soccer Central (@soccer_central1) September 13, 2025

След почивката Сар от отбора на Тотнъм успя да открие. Малко след това Уест Хям остана с човек по-малко заради директен червен картон за Соучек. След това Бергвал и Ван де Вен вкараха по още едно попадение, за да оформят и крайното 3:0. В заключителните 20 минути Томас Франк направи ротации в състава си, използвайки и петте си смени. Иначе Тотнъм излезе на втора позиция с 9 точки - с равен актив с първия Арсенал и с третия Ливърпул, който е с мач по-малко. Уест Хям пък допусна трета загуба в четвърти мач от началото на сезона.

По-рано през деня и Арсенал показа плашеща мощ във Висшата лига.