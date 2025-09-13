Войната в Украйна:

Съдийство, присъщо за България, не успя да пречупи един от претендентите за титлата във Висшата лига

13 септември 2025, 21:25 часа 502 прочитания 0 коментара
Съдийство, присъщо за България, не успя да пречупи един от претендентите за титлата във Висшата лига

Английският гранд Тотнъм, който има сериозни амбиции да се намеси в битката за титлата във Висшата лига през сезон 2025/26, трябваше да загърби няколко спорни съдийски отсъждания, за да победи градския си съперник Уест Хям с 3:0 като гост в среща от четвъртия кръг. "Шпорите" бяха сериозно ощетени в две ситуации, при които им бе отменен гол и не им бе отсъдена дузпа, но въпреки това успяха да вземат своето в мача.

Тотнъм победи Уест Хям и се изравни с Арсенал и Ливърпул

В 18-ата минута Ромеро вкара във вратата на Уест Хям, но попадението бе отменено заради нарушение в атака на Мики Ван де Вен. Странното в ситуацията бе, че защитникът на Тотнъм бе изблъскан в гръб от противников футболист, заради което събори друг играч на Уест Хям. Съдийската бригада обаче прецени, че нарушението трябва да е за "чуковете". Малко по-късно в мача пък не бе отсъдена и дузпа за Тотнъм, въпреки че се видя нарушение в наказателното поле при статично положение.

След почивката Сар от отбора на Тотнъм успя да открие. Малко след това Уест Хям остана с човек по-малко заради директен червен картон за Соучек. След това Бергвал и Ван де Вен вкараха по още едно попадение, за да оформят и крайното 3:0. В заключителните 20 минути Томас Франк направи ротации в състава си, използвайки и петте си смени. Иначе Тотнъм излезе на втора позиция с 9 точки - с равен актив с първия Арсенал и с третия Ливърпул, който е с мач по-малко. Уест Хям пък допусна трета загуба в четвърти мач от началото на сезона.

По-рано през деня и Арсенал показа плашеща мощ във Висшата лига.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Висша лига Тотнъм Уест Хям
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес