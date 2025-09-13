Войната в Украйна:

Зубименди, Гьокереш, Езе, Мадуеке: Плашещо силен Арсенал излезе на върха във Висшата лига

Английският футболен гранд Арсенал отново показа огромния си потенциал, разбивайки Нотингам Форест с 3:0 като домакин в среща от четвъртия кръг на Висшата лига. Мартин Зубименди се отчете с два гола, а едно попадение добави Виктор Гьокереш. С асистенция пък се отчете стартиралият като титуляр Еберечи Езе, докато привлеченият от Челси Нони Мадуеке също изигра много силен мач за "артилеристите".

Арсенал победи Нотингам Форест

Мачът започна с неприятна новина за Микел Артета, който още в 18-ата минута бе принуден да извади от игра Мартин Йодегор заради контузия. В 32-ата минута Зубименди успя да открие резултата за домакините. Пет минути по-късно и Нотингам трябваше да направи принудителна смяна - новият наставник на тима Анге Постекоглу извади Мурило и включи Савона.

Виктор Гьокереш

След почивката Гьокереш вкара за 2:0 след асистенция на Езе и веднага го потърси, за да отпразнуват заедно. Последваха смени и в двата състава, но Арсенал продължи да контролира развоя на мача. В края на срещата Тросар намери Зубименди, който се разписа за втори път, за да оформи крайното 3:0.

Така Арсенал вече има 9 точки и временно измести Ливърпул от първото място, който също е с 9 пункта, но с мач по-малко и по-лоша голова разлика. Нотингам пък остава на 11-то място с 4 точки, спечелени от стария наставник Нуно Еспирито Санто, който бе първият уволнен треньор във Висшата лига през новия сезон.

