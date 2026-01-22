Тим от Висшата лига ще се опита да върне звезда на Реал Мадрид на Острова

Тим от Висшата лига обмисля да върне Трент Александър-Арнолд на Острова, но ще срещне сериозна конкуренция от Реал Мадрид и друг европейски гранд. Както е известно, англичанинът се присъедини към "кралския" клуб миналото лято с договор на стойност 10 милиона паунда. Реал плати сумата, за да го привлече преди изтичането на договора му с Ливърпул. Той дебютира за новия си отбор на Световното клубно първенство, като изигра пет мача в турнира миналото лято. Оттогава Александър-Арнолд има 11 мача през този сезон, осем от които в Ла Лига.

В Мадрид не са доволни от Арнолд и са склонни да го продадат срещу подходящата оферта

Въпреки усилията на Реал да подпише с английския национал, клубът обмисля да го продаде заради неубедителното му представянето до момента и множеството контузии, които му попречиха да разгърне потенциала си. Испанското издание Fichajes пише, че адаптацията му не е била лесна и че травмите са попречили на пристигането му. А когато е имал възможност да играе, представянето му все още не е достигнало очакваното ниво. В информацията се посочва още, че самият Александър-Арнолд смята, че спортните и личните гаранции, предложени при подписването на договора му миналото лято, не се превръщат в реалност в ежедневието.

ОЩЕ: Обича алкохола и обикаля нощните клубове: Звезда на Реал Мадрид отвърна на "външния шум" (ВИДЕО)

Два клуба проявяват интерес към англичанина

Същото издание твърди, че 27-годишният играч е в полезрението на Байерн Мюнхен, който е бил уведомен за ситуацията му. Въпреки че подписа шестгодишен договор, "недоволството" на Александър-Арнолд отвори възможност, която баварците не биха пропуснали. Венсан Компани определи десния фланг като ключова зона, която трябва да бъде подсилена, за да се укрепи отборът, и го счита за идеалния партньор, който да осигурява на нападателите му прецизни центрирания. Ако иска да привлече Арнолд в редиците си, обаче, Байерн ще трябва да се пребори с ожесточена конкуренция на още един клуб.

Според Fichajes, Нюкасъл Юнайтед следи отблизо ситуацията с десния бек и интересът им подклажда огъня на наддаването, което обещава да бъде решено според желанията на самия играч. Александър-Арнолд търси проект, в който да бъде неоспоримата звезда на крилото, което Нюкасъл би могъл да му предложи. Според информацията, Нюкасъл знае, че трансферът няма да бъде лесен, но е готов да подаде официална оферта. Говори се за сума от около 40 милиона евро (35 милиона паунда), което би донесло печалба на Реал от Александър-Арнолд.

ОЩЕ: Реал Мадрид договори нов нападател