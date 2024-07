Тони Кроос „повлече крак“: Още една легенда на Германия се сбогува с Бундестима

Полузащитникът на Германия Тони Кроос официално сложи край на състезателната си кариера след отпадането на Бундестима от Европейското първенство по футбол. Халфът на Реал Мадрид се завърна в представителния тим на родината си само за надпреварата и от днес вече официално е „пенсионер“.

След отпадането на Германия от Евро 2024 пък още един легендарен футболист се сбогува с Маншафта. Става въпрос за нападателя на Байерн Мюнхен Томас Мюлер. 34-годишният играч заяви пред телевизия „Скай“, че мачът срещу Испания най-вероятно е бил последният му за Бундестима.

Toni Kroos bids farewell after Germany's early exit from Euro 2024; Thomas Muller hints at retirement#ToniKroos #ThomasMuller #germanyfootball #EURO2024https://t.co/C3SVM6LQ0z