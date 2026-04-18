Дори звездите не са в безопасност: Флорентино Перес е ядосан, поне 8 футболисти си тръгват от “Бернабеу“

След меко казано разочароващия сезон на Реал Мадрид, президентът на клуба Флорентино Перес е планирал голямо подновяване на състава през летния трансферен прозорец, твърди “ Sport.es“. Но за целта трябва и да се отърве от някои футболисти, които според него нямат място на “Сантиаго Бернабеу“. Сред тях има младежи, няколко резервни играчи и стари звезди с изтичащи договори. Лошата новина за звездите на “кралете“ е, че и те не са в безопасност.

Много резервни футболисти ще напуснат Реал Мадрид

Списъкът с напускащите през лятото е оглавен от Едуардо Камавинга. Той не е сред редовните титуляри за Реал Мадрид, а с червения си картон на 1/4-финалния реванш срещу Байерн Мюнхен в Шампионска лига, той се явява и като виновник за отпадането на “кралете“. Другите резервни играчи, които почти със сигурност ще напуснат са Дани Себайос, Раул Асенсио и Фран Гарсия. Флорентино Перес явно е сметнал, че те не са от необходимата класа, за да останат на “Сантиаго Бернабеу“.

Реал Мадрид може да се раздели с някоя от звездите си

Младежите Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия най-вероятно ще напуснат клуба, за да се обиграят, тъй като не получават достатъчно минути в момента. А ветераните Давид Алаба и Дани Карвахал са с изтичащи в края на сезона договори. Според източника Флорентино Перес няма намерение да им предлага нови контракти и ще се раздели с тях след края на сезона. Информацията сочи още, че и звездите на Реал Мадрид няма да бъдат в безопасност през лятото. Хора от ранга на Винисиус Жуниор и Джуд Белингам също може да напуснат клуба, а за изходящ трансфер на Родриго се говори още от зимата.

