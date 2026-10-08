Треньорът на Борусия Дортмунд скочи: "Паузата беше прекалено дълга, ние губим"

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач разкритикува продължителната пауза за националните отбори през септември и октомври, както и произтичащото от това голямо натоварване за играчите. Лидерът в Бундеслигата Дортмунд подновява сезона в петък с мач срещу Вердер Бремен. Това е първият им двубой след триседмично прекъсване заради мачовете от Лигата на нациите. "Тези четири мача определено ми се сториха твърде много. Паузата беше прекалено дълга", заяви той на пресконференция.

Нико Ковач: "Нашите футболисти пътуваха много"

"Когато трябва да изиграеш четири мача, това означава много пътуване. Германия подходи по различен начин, но всички останали действаха така, че разполагаха с ограничен брой играчи. Това означава, че нашите футболисти пътуваха много", каза Ковач. Лидерът в първенството веднага усеща последиците от това. Гъркът Константинос Карецас и шведът Даниел Свенсон се завърнаха от ангажиментите си с националните отбори с настинка. Алжирецът Рами Бенсебаини все още не е пристигнал обратно от Африка, а Матис Алберт ще се върне от Съединените щати едва в четвъртък.

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"Ние губим и ритъма си за две седмици и половина"

Освен това датчанинът Юлиан Риерсон лекува травма след сблъсък, а все още не е ясно дали германецът Нико Шлотербек ще може да играе срещу Вердер. Критикувайки дългата пауза, Ковач подчерта, че не става въпрос само за болни и контузени играчи. "Ние губим и ритъма си за две седмици и половина. В началото на сезона ритъмът на отбора беше наистина добър, с четири победи в четири мача. Първо трябва да си върнем това състояние", каза Ковач. 54-годишният специалист, който в миналото е водил националния отбор на Хърватия, изрази и разбиране към колегите си - треньорите на националните отбори.

"Разбира се, имате задължението да бъдете успешни. Ето защо, напълно разбираемо, често оставят най-добрите си играчи да изиграят пълните 90 минути", каза той, но подчерта: "Паузата все пак беше твърде дълга".

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