Замърсява ли ТЕЦ "Бобов дол" в пъти повече от официалното? Централата опроверга проучване на "Грийнпийс"

ТЕЦ "Бобов дол" се противопостави на изнесената информация от изследване на "Грийнпийс" - България, според което се наблюдават критични несъответствия между реалните данни и тези на автоматичната станция, инсталирана в близкото село - Големо село - преди година. От ТЕЦ-а наричат проучването "направено с пластмасови тръбички" и "целящо да компрометира работата" на централата, като добавят, че изследването всъщност доказва, че ТЕЦ-ът не надвишава допустимите норми, "дори точно обратното".

Според "Грийнпийс" стойностите от независимото измерване, което от организацията са направили с дифузионни тръби, са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки. Той е смятан за реалния собственик, въпреки че името му често не присъства директно в официалните регистри.

Дифузионните тръби са утвърден метод за определяне на средни концентрации на SO₂ във въздуха за периоди от седмици или месеци. За целта на съпоставката са изчислени средни стойности от данните, измерени от автоматичните измервателни станции (проучването на "Грийнпийс" е на още 3 локации освен Големо село), съответстващи на абсолютно същия времеви период, за който са измервали дифузионните тръби. Вижте повече за методиката и резултатите тук: Какво дишаме? Разкриха до 18 пъти по-високо замърсяване от ТЕЦ "Бобов дол" спрямо това, което виждаме.

ТЕЦ "Бобов дол" оспорва използваната технология

Използваната от екоорганизацията технология "показва огромни разминавания" с официалната измервателна станция, струваща над 250 000 евро, монтирана преди по-малко от година по всички европейски правила, казват от ТЕЦ-а и изтъкват, че тази технология е по-достоверна от "пластмасови тръбички".

От централата поставят и под съмнение начина, по който е направено проучването - "дали пробите са чисти, как са съхранени, как са транспортирани и др.".

От ТЕЦ-а твърдят, че не замърсяват над допустимите норми

"След всички условности, с които са изнесени данни в един повърхностно нахвърлен доклад, цифрите пак показват, че ТЕЦ "Бобов дол" не замърсява над допустимите норми", твърдят от централата.

На този фон - скорошен анализ на „Грийнпийс“ – България показа, че за осем месеца работа през 2025 г. станцията в Големо село е регистрирала общо 25 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, при допустими по закон 24 за цяла година.

От ТЕЦ-а обаче казват, че приложеният метод на дифузионни тръби не е официално признат метод за мерене, а е "индикативен", и "следва да бъде доказван чрез корелация между стойностите от двете изследвания, за да се признаят данните за валидни". Това означава, че "стойностите не могат и не следва да се приравняват на стойностите от признатите референтни методи от Автоматичната измервателна станция /АИС/ или лаборатория, акредитирана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), преди методът да бъде валидиран".

В българското законодателство има Наредба, с която са регламентирани стойностите по показател серен диоксид, припомнят от пресцентъра на ТЕЦ-а:

Средночасова норма — 350 микрограма /м3

Среднодневна норма — 125 микрограма/м3

Годишна норма — 20 микрограма/м3.

"Нормите, които следва да се спазват, са тези и ясно и достъпно вече за жителите на с. Големо село са данните от АИС, както и мобилните акредитирани лабораториии. Новоизмеслената от зелените средномесечна норма не съществува, което означава, че за пресмятането ѝ няма методика и правила", аргументират се от ТЕЦ-а.

Станцията в Големо село е на Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ), която е калибрирана, "за разлика от трите тръби, поставени на различни места от "Грийнпийс"", добавят от централата.

"Ако трябва да бъде направен анализ и да бъдат съпоставени данните между изследването на "Грийнпийс" и стойностите, които са от Автоматичната измервателна станция, то тогава "Грийнпийс" следва за продължителен период да мерят, да докажат, че методът е релевантен, и тогава можем да кажем има или няма каквато и да е разлика между стойностите. На този етап това е една голяма спекулация, която цели да създаде страхове в местното население и да урони престижа на едно голямо предприятие, което е работодател в регион с голяма безработица", казват от ТЕЦ-а.

Припомняме, че в Големо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ "Бобов дол" - на 13 май сутринта в центъра на селото, което отстои на 700 м от централата, имаше среща с ръководството на дружеството, на която бяха представители на "Грийнпийс"-България, на местното сдружение "За Разметаница" и др.

Дори и с описаните стойности сега - "нормите се спазват, защото няма нито едно превишение и всичко друго е спекулация", гласи позицията на ТЕЦ "Бобов дол".

ТЕЦ-ът се похвали с подкрепа от водещи компании в сферата на опазване на околната среда в България, "които са готови да окажат пълно съдействие за доказване, че твърденията на "Грийнпийс" са абсолютна манипулация", гласи дългото съобщение на централата.

От "Грийнпийс" казват следното: „Големо село от години страда от редовно обгазяване със серен диоксид от ТЕЦ „Бобов дол“ – единственият източник на този замърсител в региона. Въпреки множеството данни, включително официални, контролните институции остават беззъби наблюдатели, докато недосегаемият извършител погазва правото на чист въздух на стотици български граждани в името на печалбата си. Ако публичните данни подценяват замърсяването в Големо село с до 95%, обществеността е държана в неведение за истинските рискове за здравето, които причинява ТЕЦ „Бобов дол“. Този замърсител следва да бъде затворен, докато не докаже, че може да спазва закона“, коментира Десислава Микова, която е ръководител „Кампании“ в „Грийнпийс“ – България.

Още: За да спре да замърсява: ТЕЦ "Бобов дол" прави ремонт, минава на газ и слама