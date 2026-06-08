Най-важните новини за деня: 8 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 юни 2026 г.

ГЕОРГИ КАНДЕВ НАПУСКА МВР

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска министерството. "Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", написа той в профила си във Facebook.

ДОБРОВОЛНОТО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ С 15%: РАДЕВ БЛАГОДАРИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ

Най-малко осем големи търговски хранителни вериги са се отзовали на призива на правителството на Румен Радев и доброволно са се съгласили да намалят цените на малката потребителска кошница за 6 месеца. Това стана ясно от съвместна среща на премиера Радев, министъра на земеделието Пламен Абровски и министъра икономиката Александър Пулев с представители на търговските вериги.

КОИ СА ПОДВОДНИТЕ КАМЪНИ ЗА ЕВТИНИТЕ ХРАНИ: ОБЯСНЯВА ХРИСТИНА ХРИСТОВА (ВИДЕО)

Няма нито една причина еврото като национална валута директно да е повлияло на повишаването на цените. Ние забелязахме тяхното повишаване една година преди приемането на еврото.

БИО ЧЕРИ ДОМАТИ ЗА 2 ЕВРО: СРАВНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ В ИСПАНИЯ И БЪЛГАРИЯ (СНИМКИ)

Био чери домати за 1,99 евро кутията - не е шега, само че ще трябва да летите до Испания, за да си ги купите толкова евтино. За такава сума може да откриете иначе луксозния у нас продукт не в някое испанско село, а в един от посещаваните курорти на Коста дел Сол - Фуенхирола, близо до Малага (на южния бряг).

БОРБАТА ЗА НОВАТА ЦИК: ЙОТОВА ОТКАЗВА ДА ПРОМЕНИ БРОЯ ПАРТИЙНИ КВОТИ, ПОДАРЯВАЩИ ОЩЕ ВЛАСТ НА ДПС

Откритата процедура по определяне на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) предизвика политическо напрежение между президента Илияна Йотова от една страна и "Продължаваме промяната" и "Демократична България" от друга страна. Причината - по данни на бившата коалиция формациите са ощетени с един мандат в новото разпределение на партийните квоти.

"СТАНАХ АКТИВЕН И МЕ АРЕСТУВАХА": КОЦЕВ С РАЗКРИТИЯ ЗА ПАЛЕЖИ И С КОЛКО СЕ РАЗРАСТВА СТРОИТЕЛСТВОТО В "БАБА АЛИНО"

Когато през 2025 г. станах активен по случая със строителството в местността „Баба Алино“, няколко месеца по-късно ме арестуваха. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев в ефира на Нова телевизия. Той беше попитан дали общината не е трябвало да реагира по-рано на строящия се незаконен град. "Февруари 2025 г. за първи път изисках преписката от район "Приморски". Всеки месец изисквах информация докъде е стигнала процедурата. В средата на годината станах доста по-активен. Месец или два по-късно ме арестуваха", отговори той.

ДОГАН, ПЕЕВСКИ И КРЕДИТИТЕ НА СТОЯН МАВРОДИЕВ: КЪДЕ СА ДАВАНИ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЕВРО?

"Топката за екстрадицията на Стоян Мавродиев е в ръцете на сръбските власти. Надявам се този банкер да има по-малък финансов ресурс от Цветан Василев и се надявам, че вероятно ще бъде предаден на България. Вероятно има и други кредити, които са обект на разследване, дадени от Стоян Мавродиев като бивш директор на Българската банка за развитие (ББР)“. Това мнение изрази пред bTV бившия градски прокурор Николай Кокинов. Още: "Прокуратурата спира да е "бухалка" или "чадър": Ваня Стефанова обеща разплитане на горещите казуси

ВЛАСТТА ИЗТЕГЛИ ПАРИТЕ ПО СМЕТКИТЕ НА УЧИЛИЩА, ДИРЕКТОРИТЕ В ШОК

Смут в системата на училищното образование, след като новата власт изтегли неизразходваните към 3 юни пари по сметките на държавните училища в страната. Мярката засяга около 300 училища, съобщават от Министерството на образованието.

ОБРАТ: ДЪРЖАВАТА ВРЪЩА ИЗТЕГЛЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 250 УЧИЛИЩА

Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения, за които стана ясно, че са изтеглени от държавата, ще бъдат възстановени при приемането на Закона за държавния бюджет. Това уверение е дал просветният министър проф. Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на средствата.

ДБ ПРЕДЛАГА ЗАБРАНАТА ЗА ДЖЕНДЪР ПРОПАГАНДА В УЧИЛИЩЕ ДА ОТПАДНЕ

От 2 години насам в българското училище е налице правна забрана за пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация и нестандартната полова идентичност. Сега обаче тази забрана може да отпадне. Именно такова е предложението на "Демократична България" във внесения от тях в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

"ИМА ИСК КЪМ БЪЛГАРИЯ ЗА 3 МЛРД. ЕВРО И МНОГО ЗАСТРАШИТЕЛНО ОБСТОЯТЕЛСТВО": МИНИСТЪР НА РАДЕВ ЗА "ЛУКОЙЛ"

"Разполагам с доста поверителна информация, която нямам привилегията да разкрия, но трябва да се съобразим с едно много застрашително обстоятелство. Към момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на собственика на активите на "Лукойл" в България - "Литаско". Нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 млрд. евро за 30 секунди в зала и в комисия", обяви вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев по време на пресконференция.

ЗАД КУЛИСИТЕ НА СРЕЩАТА НА ЗЕЛЕНСКИ С АБРАМОВИЧ: НАЧАЛОТО НА ЕНДШПИЛА ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като от вече над две денонощия насам се обсъжда, че руският олигарх Роман Абрамович е бил човекът, който съвсем наскоро е отишъл в украинската столица Киев и там се е срещнал както с Давид Арахамия, лидера на парламентарната фракция на "Слуга на народа", партията на украинския президент Володимир Зеленски, както и впоследствие със самия Зеленски, вече има повече яснота какво е станало. За случилото се разказа лично Зеленски в интервю за Sky News – украинският президент отиде в Лондон за среща с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Общата позиция след срещата е подкрепа за пряка среща между Зеленски и руския диктатор Владимир Путин с посредничеството на Европа и САЩ, за да бъдат поставени основните на истински преговори за мир. Първо обаче трябва да бъде спрян огънят, сегашната фронтова линия да бъде отправна точка в бъдещите преговори, Украйна да получи гаранции за сигурност включително чрез международен военен контингент, а замразените руски активи да останат замразени до края на войната и докато Русия не плати на Украйна обезщетения.

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ В ЕВРОПА И ЗЕЛЕНСКИ ОЧЕРТАХА ТОЧКИТЕ ЗА БЪДЕЩ МИР В УКРАЙНА

Лидерите на Украйна и нейните близки европейски съюзници – Обединеното кралство, Франция и Германия – поставиха пет условия за постигането на „справедливо и трайно“ споразумение за прекратяване на войната, чието начало Русия постави през февруари 2022 г. В съвместна декларация след преговорите в Лондон украинският президент Володимир Зеленски, министър-председателят на Великобритания Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц заявиха, че ще „застанат твърдо зад Украйна“.

ВРЕМЕ ЗА НОВ БАЛАНС: КАК РУСИЯ И КИТАЙ ВИЖДАТ БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА

Светът навлиза в период на сериозни геополитически промени, а според мнозина анализатори все по-ясно се очертава преход от еднополюсен към многополюсен международен ред. Сред най-често посочваните двигатели на този процес са нарастващото влияние на Китай и възстановените глобални амбиции на Русия, пише д-р Саид Тауфик в свой анализ за Oman Daily.

ИЗРАЕЛ Е ГОТОВ ЗА НОВА ВОЙНА: ВЗРИВОВЕ В ИРАН, ТЕХЕРАН ОТВРЪЩА С ОЩЕ РАКЕТИ, А ТРЪМП ЗОВЕ "СПРЕТЕ!" (ВИДЕО)

След като Иран изстреля балистични ракети към Израел в отговор на въздушното нападение на израелските сили по предградие на ливанската столица Бейрут, считано за център на шиитската групировка "Хизбула", на 8 юни в няколко ирански градове се чуха експлозии, а над Техеран бе свален дрон. Иранските държавни медии съобщиха, че е имало взривове в Карадж, Исфахан и няколко града в близост до столицата, сред които Есламшахр, Малард, Кахризак и Багер Шахр. Засега ранени няма, твърдят местните власти.

БРАЗИЛИЯ И АРЖЕНТИНА ЩЕ СТАНАТ ЗА РЕЗИЛ?! ПРОВАЛИТЕ НА СВЕТОВНОТО | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ (ВИДЕО)

Силни скрити фаворити, тотални аутсайдери с голям потенциал и откровени туристи: това бяха водещите теми във втория епизод на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Мондиал 2026. Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg - Стефан Йорданов, Иво Вецев, Янко Станчев и Николай Илиев, дадоха своите предложения. А "черешката на тортата" бе темата за това кой ще бъде големият провал на Световното в Северна Америка.