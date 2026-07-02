УЕФА с важна промяна за Левски преди първата битка в Шампионска лига

Съвсем скоро шампионът на България Левски ще влезе в първата си битка за влизане в групите на Шампионска лига в лицето на Борац Баня Лука. Първият мач е на 7 юли в Баня Лука, а реваншът е предвиден за 14 юли на стадион "Георги Аспарухов" в София". По-рано през деня стана ясно, че от УЕФА са предприели важна промяна, касаеща реванша на Левски. От Европейската футболна централа смениха съдийската бригада за мача, като промениха кои да бъдат главен съдия и негови помощници.

Вместо турчин: Рефер от Англия ще бъде главен съдия на реванша с Борац на "Георги Аспарухов"

Първоначално съдийска тройка трябваше да бъдат турски арбитри, като за главен рефер бе определен Огузхан Чакър. Сега обаче е направена промяна, като главен рефер на реванша ще бъде англичанинът Андрю Мадли. Той има сериозен опит, като е на 42 години и по професия е учител. Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Нейл Дейвис и Блейк Антробъс. Четвърти съдия е Стюърт Атуел, като реферите на ВАР също са от Острова - Майкъл Салсбъри е главен, а ще му помага Шон Мейси-Елис.

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Андрю Мадли вече е ръководил мач на български отбор в евротурнирите. На 29 юли 2021 година англичанинът е главен съдия на реванша между чешкия Словачко и Локомотив (Пловдив) във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Мачът завършва 1:0 за чехите, като се стига до дузпи, в които тимът от Пловдив печели с 3:2 и се класира за следващата фаза. В следващия кръг Локомотив отпада от турнира от ФК Копенхаген с общ резултат 3:5 (1:1 и 2:4).

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