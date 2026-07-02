В Мексико подготвят същия "капан" на Англия, в който се хвана Еквадор на 1/16-финалите

Подготовката на Англия за 1/8-финалния мач срещу Мексико на Мондиал 2026 може да бъде сериозно засегната поради правило на ФИФА, което отборът е длъжен да спазва. "Трите лъва" достигнаха до този етап от турнира след сериозни затруднения срещу ДР Конго на 1/16-финалите. Отборът на Томас Тухел се озова в изоставаща позиция още в началото, след като Брайън Ципенга изведе африканската страна до изненадващо предимство. Англия се мъчеше през по-голямата част от мача, но капитанът Хари Кейн дойде на помощ с два гола в края. Така тимът си уреди среща с Мексико.

Очертаващ се проблем пред Англия преди срещата с Мексико

Отборът на Томас Тухел сега е изправен пред трудна задача срещу "Ел Три" пред техните верни фенове на емблематичния стадион "Ацтека", където от 1966 г. насам са загубили само два от последните си 88 официални мача. Домакинското предимство се оказа ключово за домакините, които все още не са допуснали нито един гол в турнира. Феновете на Мексико бяха "12-ият играч" за отбора до този момент, а ролята им се разшири дори до дейностите преди мача. Те изиграха ключова роля при успеха на своя тим срещу Еквадор на 1/16-финалите. В нощта преди срещата между двата отбора, мексиканските привърженици се събраха пред хотела на еквадорската делегация и направиха всичко възможно играчите да нямат спокоен сън, ако изобщо заспят.

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В Мексико плануват да държат англичаните будни цяла нощ

Феновете на "Ел Три" попречиха на подготовката до такава степен, че Еквадорската футболна федерация дори подаде официална жалба. След като това очевидно сработи до известна степен, сега британският журналист Джеръми Крос от The Mirror твърди, че мексиканските фенове се подготвят да направят същото и срещу Англия. Привържениците планират да донесат високоговорители, коли, музика, мотоциклети и клаксони, за да създадат оглушителен шум пред хотела, в който отсяда отборът на Тухел. Местната полиция ще бъде на разположение пред хотела, но може да се затрудни да овладее враждебните сцени.

В идеалния случай Англия би предпочела да пристигне в Мексико Сити по-късно, за да се адаптира по-лесно към голямата надморска височина, и желае да запази в тайна местонахождението на хотела си, когато пътува от лагера си в Канзас Сити. Но правилата на ФИФА предвиждат, че отборите трябва да са в града, където се провежда мачът, 24 часа преди началото на срещата. Двубоят Мексико - Англия започва в неделя вечерта в 20:00 часа местно време, което означава, че "трите лъва" трябва да са в района още в събота вечер. Тогава мексиканците ще се опитат да създадат смут, за да попречат на Хари Кейн, Джуд Белингам и компания да спят спокойно.

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