Бивш треньор на ЦСКА поема доскорошния клуб на новата звезда на "Армията"

Един от бившите треньори на ЦСКА е съвсем близо до следващия си отбор. Става въпрос за Нестор Ел Маестро, който има два престоя начело на "армейците" - през сезон 2018/19 и 2023/24. След като се оттегли от втория си мандат в Борисовата градина, сръбският специалист пое към Унгария, където подписа с Дебрецен. След един сезон при "червенобелите", завършил с уволнение, Ел Маестро е готов за следващото си треньорско предизвикателство в кариерата.

Ел Маестро си намери нов отбор

Според медиите в Кипър, сърбинът ще застане начело на един от местните грандове за предстоящата кампания. Това е Анортозис Фамагуста, съобщава сайтът 24sports.com.cy. В информацията се сочи, че Ел Маестро е бил трети вариант за нов наставник, но след отказите на бившия треньор на Ботев Пловдив - Желко Копич, и Карел Герец, ръководството на клуба се е свързало с него. Според изданието двете страни са постигнали споразумение за две години.

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"Ако не се случи шокираща изненада, Нестор Ел Маестро ще бъде новият треньор на Анортозис, тъй като двете страни са постигнали пълно споразумение. След много търсене и последователни контакти с различни треньори, изглежда, че отборът от Фамагуста се е спрял на правилния човек за резервната си скамейка. 43-годишният треньор има допирни точки по всички въпроси с шефовете и вероятно ще поеме юздите на отбора с договор за две години", пише изданието.

Отборът, който Ел Маестро ще поеме, вече е добре познат на феновете на ЦСКА, които прочетоха името му стотици пъти през последните седмици. Това се дължи на факта, че "армейците" привлякоха едно от новите си попълнения именно от Анортозис. Става въпрос за бившия италиански национал Стефано Сенси, който пристигна в столичния клуб за сума от около 200 хиляди евро. Продажбата на халфа се дължи на финансовите проблеми, с които клубът от Кипър се бори през последните години.

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