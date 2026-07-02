Кабинетът "Радев":

Ламин Ямал не е съгласен със света: Франция не е по-добра от Испания! Не са ни побеждавали от 2 години!

02 юли 2026, 21:48 часа 600 прочитания 0 коментара

От началото на Световното първенство по футбол 2026 един отбор изпъква над останалите - и това е Франция. Според масовото мнение, именно "петлите" са изявен фаворит за световната титла - поне на база показаното до момента на турнира. Франция доминираше във всеки един от изминалите си мачове, като играе най-офанзивният футбол и създава най-много чисти положения за гол. А звездите на отбора Килиан Мбапе и Майкъл Олисе оглавяват класациите за най-много голове и асистенции.

"Никой не е над Испания": Ямал не споделя ентусиазма около Франция

Звездата на Испания Ламин Ямал обаче не споделя мнението, което се разпространява все повече сред футболните фенове и анализатори. Според него, Франция не може да се счита за отбор, който е над всички останали, включително и над Испания. Той припомни, че "петлите" не са побеждавали "Ла Фурия Роха" през последните две години, като според него това е достатъчен аргумент, че Франция не може да се смята за по-добра от Испания. "Никой не е над Испания", категоричен е Ямал.

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Ламин Ямал

"Според мен Франция не може да бъде смятана за по-добра от нас. Франция не ни е побеждавала от две години, така че не може да бъде смятана за по-добра от нас", заяви Ямал пред El Larguero. "Със сигурност Франция е на отлично ниво, имат страхотни футболисти, но не мисля, че в момента са над всички", добави още Ямал, който играе на първото си световно първенство, след като преди две години стана европейски шампион с Испания на Евро 2024 след доминантна игра на "Ла Фурия Роха" - такава, каквато за момента не показват на Мондиал 2026.

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Испания отбор Франция отбор Световно първенство по футбол 2026 Ламин Ямал
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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