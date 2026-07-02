Какво има в багажа на Меси: САЩ организираха щателна проверка на аржентинците на летището (ВИДЕО)

Американците организираха щателна проверка на играчите на Аржентина в Маями. Кадри от случката се разпространяват в социалните мрежи. Основно проверен бе и багажът на суперзвездата Лионел Меси. Футболистите бяха претърсени директно на стъпалата на самолета, за да се уверят властите, че нищо забранено не се внася в щата. Според свидетели самият Меси е реагирал спокойно и с усмивка.
Americans are inspecting the luggage of the Argentine national team before departure — even Messi was not exempt— NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2026
In Miami, players were searched on the aircraft steps and their suitcases were checked to make sure nothing prohibited was being taken out of the country. Lionel… pic.twitter.com/MOzlHksGq6
Следващият мач на актуалния световен шампион е срещу Кабо Верде в събота, 4 юли, от 1 часа българско време. Домакин на срещата от елиминационната фаза е Маями Стейдиъм. Проверката е част от засилените мерки за сигурност за Световното първенство по футбол през 2026 г. Всички отбори, пристигащи в градовете-домакини в САЩ, са задължени да преминат същите проверки.