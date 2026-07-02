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Какво има в багажа на Меси: САЩ организираха щателна проверка на аржентинците на летището (ВИДЕО)

02 юли 2026, 21:26 часа 837 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Какво има в багажа на Меси: САЩ организираха щателна проверка на аржентинците на летището (ВИДЕО)

Американците организираха щателна проверка на играчите на Аржентина в Маями. Кадри от случката се разпространяват в социалните мрежи. Основно проверен бе и багажът на суперзвездата Лионел Меси. Футболистите бяха претърсени директно на стъпалата на самолета, за да се уверят властите, че нищо забранено не се внася в щата. Според свидетели самият Меси е реагирал спокойно и с усмивка.

Следващият мач на актуалния световен шампион е срещу Кабо Верде в събота, 4 юли, от 1 часа българско време. Домакин на срещата от елиминационната фаза е Маями Стейдиъм. Проверката е част от засилените мерки за сигурност за Световното първенство по футбол през 2026 г. Всички отбори, пристигащи в градовете-домакини в САЩ, са задължени да преминат същите проверки. 

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Лионел Меси Аржентина Световно първенство по футбол Мондиал 2026
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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