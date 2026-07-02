След провала на Световното в САЩ: Призиви за оставка на треньора и 6 сбогувания с националния отбор

Кардиналните промени в един от отпадналите отбори от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, продължават с бесен темп. След като преди дни Германия поднесе поредното разочарование на голямата сцена, бъдещето на Юлиан Нагелсман начело и голяма част от играчите в националния отбор е под въпрос. Бундестимът отпадна от Парагвай след изпълнение на дузпи на 1/16-финалите, което беше поредна горчива глътка за феновете след провалите на предните два Мондиала, когато дори не успя да излезе от груповата фаза.

Задават се големи промени в националния отбор на Германия

Веднага след отпадането емблематичният вратар на страната Мануел Нойер обяви окончателното си оттегляне от националния отбор. Стражът на Байерн Мюнхен се завърна под рамката на Германия за Мондиал 2026, след като преди няколко години се отказа от международния футбол. Това обаче беше последният му голям форум с "маншафта". Освен Нойер, няколко други футболисти също вероятно изиграха последните си срещи с националната фланелка. Става въпрос за Леон Горетцка, Лирой Сане, Антонио Рюдигер, Паскал Грос и Оливер Бауман.

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Призоваха Нагелсман да си подаде оставката

Освен на терена, в Германия настояват и за промяна край тъчлинията. Според медиите в страната Юлиан Нагелсман се е срещнал с хората по високите етажи в Германската футболна федерация, а те са призовали 38-годишния специалист да си подаде оставката доброволно. Ако той откаже да се оттегли, федерацията вече е планирала официално уволнение. Нагелсман пое националния отбор през септември 2023 г. с договор, валиден до 2028 г. По време на мандата си той е ръководил 37 мача, в които бундестимът постигна 23 победи, 6 равенства и 8 загуби.

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