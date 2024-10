Ужасна серия: Дортмунд корабокрушира в 117-ата минута! Аут е от Купата на Германия!

Борусия Дортмунд се издъни за пореден път в последните дни и напусна турнира за Купата на Германия! "Жълто-черните" загубиха с 0:1 в продълженията от Волфсбург в двубой от втория кръг на надпреварата. Единственото попадение в срещата реализира Йонас Винд в 117-ата минута. Тимът на Нури Шахин е в серия от три последователни поражения.

На „Фолксваген Арена“ Максимилиан Байер уцели греда в 14-ата минута. До края на полувремето Мохамед Амура стреля опасно, но Грегор Кобел демонстрира рефлекс. През втората част Серу Гираси можеше да бъде големият герой, ако Камил Грабара не се бе намесил. След 0:0 в редовното време предстояха продължения.

End of regulation. Extra time it is. pic.twitter.com/cSrOICz86B