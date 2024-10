Въпреки кошмарен старт: Разярен Реал Мадрид показа защо е 15-кратен носител на Шампионска лига!

Реал Мадрид показа характер! Реал Мадрид показа класа! "Кралете" постигнаха обрат от 0:2 до 5:2 за 30 минути срещу Борусия Дортмунд в двубой от третия кръг на Шампионска лига. С хеттрик се отличи Винисиус Жуниор. Така мадричани вече имат шест точки в турнира.

На „Сантиаго Бернабеу“ гостите откриха резултата в 30-ата минута, когато Донийл Мален завърши хубаво нападение. Малко по-късно нидерландският нападател асистира на Джейми Гитънс, който удвои аванса на "жълто-черните". До почивката "лос меренгес" уцелиха две греди в рамките на няколко секунди, а Тибо Куртоа се отличи с важни намеси.

