Лидерът стъпи накриво, успешен треньорски дебют на гранд и една изненада: Резултатите от Серия А

Лидерът в Серия А Наполи допусна грешна стъпка и завърши 0:0 срещу Комо в двубой от десетия кръг на Калчото. В средата на първата част Алваро Мората пропусна дузпа. Той стреля в десния ъгъл на вратата, но Ваня Милинкович-Савич предвиди изпълнението му и спаси топката. Съдията Лука Дзуферли бе отсъдил наказателния удар точно заради нарушение на стража.

Комо изтърва Наполи

"Партенопейците" не създадоха нито едно стопроцентово голово положение след почивката и логично не стигнаха до трите точки. Тимът води в класирането, но може да бъде изпреварен от Рома утре. Комо е на пета позиция.

По-късно през деня Ювентус победи с 2:1 Кремонезе. Момчетата на Лучано Спалети, който направи дебют като треньор на гранда от Торино, поведоха още във втората минута чрез Филип Костич. В 68-ата минута Андреа Камбиазо удвои аванса на "Старата госпожа". В заключителните минути Джейми Варди също се разписа.

Отборът на Удинезе пък поднесе изненадата и постигна ценна домакинска победа над Аталанта с 1:0. За тима от Удине точен бе Николо Дзаниоло, който вкара в 40-ата минута след асистенция на Хасан Камара. Преди това Камалдийн Сулемана от Аталанта вкара топката във вратата на домакините, но попадение не бе зачетено заради положение на засада.

Това бе и първа загуба за Аталанта през сезона, но тимът на Иван Юрич се смъкна във втората половина на класирането, тъй като има само 2 победи и цели 7 равенства. Удинезе се изравни по точки с грандовете Интер и Милан, като и трите тима имат по 18.

Мачове от италианската Серия А, десети кръг:

Удинезе - Аталанта - 1:0

Наполи - Комо - 0:0

Кремонезе - Ювентус 1:2

ОЩЕ: Реал Мадрид прегази Валенсия, но друг мач бе шоуто в Ла Лига